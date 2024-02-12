Рыбалка возвращается в игру. Двое игроков ЛНЗ остаются в лазарете

Полузащитник ЛНЗ Сергей Рыбалка возвращается в общую группу после повреждения зоны приводной мышцы.

В лазарете черкасского клуба остаются двое футболистов, сообщает ТаТоТаке.

У Максима Ковалева возникли проблемы с шейным отделом позвоночника. А вот у Петра Стасюка более серьезная травма – надрыв икроножной мышцы.

По прогнозам медиков, Ковалев должен возобновить тренировки уже на этой неделе. Стасюк, вероятнее всего, полноценно вернется на поле в марте.

33-летний хавбек Сергей Рыбалка в осенней части сезона сыграл за ЛНЗ лишь 7 матчей УПЛ, без забитых голов.