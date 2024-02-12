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  4. Рыбалка возвращается в игру. Двое игроков ЛНЗ остаются в лазарете
Украина. Премьер лига
12 февраля 2024, 20:49 | Обновлено 12 февраля 2024, 20:55
282
0

Рыбалка возвращается в игру. Двое игроков ЛНЗ остаются в лазарете

Максим Ковалев и Петр Стасюк проходят процесс восстановления

12 февраля 2024, 20:49 | Обновлено 12 февраля 2024, 20:55
282
0
Рыбалка возвращается в игру. Двое игроков ЛНЗ остаются в лазарете
ЛНЗ. Сергей Рыбалка

Полузащитник ЛНЗ Сергей Рыбалка возвращается в общую группу после повреждения зоны приводной мышцы.

В лазарете черкасского клуба остаются двое футболистов, сообщает ТаТоТаке.

У Максима Ковалева возникли проблемы с шейным отделом позвоночника. А вот у Петра Стасюка более серьезная травма – надрыв икроножной мышцы.

По прогнозам медиков, Ковалев должен возобновить тренировки уже на этой неделе. Стасюк, вероятнее всего, полноценно вернется на поле в марте.

33-летний хавбек Сергей Рыбалка в осенней части сезона сыграл за ЛНЗ лишь 7 матчей УПЛ, без забитых голов.

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ЛНЗ Черкассы Сергей Рыбалка травма возвращение Петр Стасюк Максим Ковалев восстановление Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ТаТоТаке
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