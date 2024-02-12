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Англия
12 февраля 2024, 21:02 | Обновлено 12 февраля 2024, 21:04
2407
16

Сыграет ли Мудрик? Известны стартовые составы на матч Кристал Пэлас – Челси

Матч 24-го тура АПЛ начнется в 22:00

12 февраля 2024, 21:02 | Обновлено 12 февраля 2024, 21:04
2407
16
Сыграет ли Мудрик? Известны стартовые составы на матч Кристал Пэлас – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Сегодня, 12 февраля, «Кристал Пэлас» на своем домашнем стадионе в матче двадцать четвертого тура Английской Премьер-лиги примет «Челси». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 15-е и 11-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет игру на скамейке запасных.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Муньос, Ричардс, Андерсен, Митчелль, Лерма, Уортон, Хьюс, Франса, Матета, Айю.

«Челси»: Петрович, Чилвелл, Дисаси, Силва, Гюсто, Энцо, Галлагер, Кайседо, Палмер, Джексон, Мадуэке.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 16
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Kaftan
Таке враження, що цей поц ! Аргентинський ! Спеціально, зробив все для того, щоби посадити мішу, на лавку. Коли він забивав, то всеодно, його міняли, цей фізрук, казав, що Міша ще не готовий, то щей заборонили, йому ходити, в зал. Тепер, щей швидкість втратив. І навіть, коли Челсі виграє 3:0 його не випускають!  Ти тормоз почетіно! Як Мудрик, має, набрати форму?! На лавці?!  А коли цей не доклуб горить 4:1. Випускають мішу. Типу, давай рятуй. Доказуй. А що він може доказати? Як стоїть автобус. Позор, ахметову, палкіну і черні, за те, що згубили майбутнє хлопцю. А його, чекав Артема в арсеналі😡
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+3
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kadaad
Тренер Челси в очередной раз доказывает, что он идиот и его нужно гнать из клуба.
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+2
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Boodya 1209
Когось ще купляли так дорого для підсилення "лавці запасних?
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+1
AK.228
Віддайте Мішу в інший клуб, замість цього лайна
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-2
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Pavel_i_CO
Новий гімн Челсі "Мурла немає - шанси є
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-2
February 30
Поберегите Мудрика для нашей сборной.  
  Пусть пенсы сами бодаются со сборной BLM.
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-3
Bombardini
І чому було не відпустити в оренду до Баварії? Видно ж, що особливо не розраховують. А так і гравцю була б практика, і розвантажили б зарплатну відомість. Туплять вони в тому Челсі не по дитячому
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-3
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Андрій Шевченко
пудрик зіграє зі своєю кацапорилою хвойдою в "встав мені ділдо".
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-4
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