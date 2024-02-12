Сыграет ли Мудрик? Известны стартовые составы на матч Кристал Пэлас – Челси
Матч 24-го тура АПЛ начнется в 22:00
Сегодня, 12 февраля, «Кристал Пэлас» на своем домашнем стадионе в матче двадцать четвертого тура Английской Премьер-лиги примет «Челси». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 15-е и 11-е места в турнирной таблице соответственно.
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет игру на скамейке запасных.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Муньос, Ричардс, Андерсен, Митчелль, Лерма, Уортон, Хьюс, Франса, Матета, Айю.
«Челси»: Петрович, Чилвелл, Дисаси, Силва, Гюсто, Энцо, Галлагер, Кайседо, Палмер, Джексон, Мадуэке.
In the Palace corner 👊#CPFC | #CRYCHE— Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 12, 2024
Representing Chelsea. 👊@ParimatchUK | #CFC | #PalChe pic.twitter.com/DUvqtIktik— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 12, 2024
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