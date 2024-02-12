Сыграет ли Мудрик? Известны стартовые составы на матч Кристал Пэлас – Челси

Сегодня, 12 февраля, «Кристал Пэлас» на своем домашнем стадионе в матче двадцать четвертого тура Английской Премьер-лиги примет «Челси». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 15-е и 11-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет игру на скамейке запасных.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Муньос, Ричардс, Андерсен, Митчелль, Лерма, Уортон, Хьюс, Франса, Матета, Айю.

«Челси»: Петрович, Чилвелл, Дисаси, Силва, Гюсто, Энцо, Галлагер, Кайседо, Палмер, Джексон, Мадуэке.