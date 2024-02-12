Украинский талант из Германии заявил о мечте попробовать себя в АПЛ
Однако сейчас Даниил Кревсун сосредоточен на дортмундской «Боруссии»
Украинский полузащитник дортмундской «Боруссии» Даниил Кревсун заявил о мечте попробовать себя в Английской Премьер-лиге.
– Когда-то ты обмолвился, что симпатизируешь «Арсеналу». В далекой перспективе ты рассматриваешь Англию следующей остановкой в карьере?
– Сейчас я полностью сконцентрирован на «Боруссии». Если мечтать, то однажды для я бы хотел себя попробовать себя в Англии. Показать свои возможности. Сейчас я в Германии.
– Ты хотел бы попасть в топ-клуб или в проект, который бы тебя прокачал, как это делают «Брайтон» или «Брентфорд»?
– Без разницы. В Англии нет слабых команд. Каждая игра важна, атмосфера. Сейчас я полностью сосредоточен на «Боруссии» Дортмунд. Мне все нравится в Германии. Когда мы играли спарринг в Турции, то у нас была хорошая поддержка. Это очень тебя вдохновляет.
Ранее Даниил Кревсун прокомментировал скандал с невызовом в сборную Украины U-19.
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