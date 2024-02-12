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  4. Зимнюю паузу в УПЛ могут сократить. В чем причина?
Украина. Премьер лига
12 февраля 2024, 17:36 |
1862
1

Зимнюю паузу в УПЛ могут сократить. В чем причина?

Такое решение поможет украинским командам в еврокубках

12 февраля 2024, 17:36 |
1862
1
Зимнюю паузу в УПЛ могут сократить. В чем причина?
ФК Динамо Киев

В сезоне 2024/25 зимняя пауза в Украинской Премьер-лиге может быть сокращена, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, этот вопрос уже стоит на произвольном бытовом обсуждении. Решение пока не принято, его собираются тщательно обдумать на ближайшем собрании.

Идея руководителей УПЛ заключается в том, чтобы возобновлять соревнования не в конце февраля, а в последних днях января. Такая инициатива связана с изменениями форматов еврокубков, из-за чего украинским клубам со следующей кампании придется играть матчи на евроарене уже в конце января, а не в середине февраля.

Ранее Sport.ua подробно объяснил, какие изменения претерпят еврокубки в следующем сезоне.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас
Источник Игорь Бурбас
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Комментарии 1
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Flying Cat
Ммм.. Неймовірна вистава на ковзанці. А про ймовірні травми хтось подумав? Чи всі клуби погодились на це? Чому саме зараз, а не перед стартом сезону? Або це просто чергова бубасятина. 
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