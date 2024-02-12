Зимнюю паузу в УПЛ могут сократить. В чем причина?

В сезоне 2024/25 зимняя пауза в Украинской Премьер-лиге может быть сокращена, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, этот вопрос уже стоит на произвольном бытовом обсуждении. Решение пока не принято, его собираются тщательно обдумать на ближайшем собрании.

Идея руководителей УПЛ заключается в том, чтобы возобновлять соревнования не в конце февраля, а в последних днях января. Такая инициатива связана с изменениями форматов еврокубков, из-за чего украинским клубам со следующей кампании придется играть матчи на евроарене уже в конце января, а не в середине февраля.

Ранее Sport.ua подробно объяснил, какие изменения претерпят еврокубки в следующем сезоне.