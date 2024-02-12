В понедельник, 12 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят лондонские клубы «Кристал Пэлас» и «Челси».

Игра пройдет на стадионе «Селхерст Парк».

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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Кристал Пэлас» занимает 15-е место с 24 очками после 23 матчей. У «Челси» 11-я позиция и 31 пункт.

«Орлы» в четырех последних турах чередуют победы с поражениями, а в последнем матче проиграли 1:4 «Брайтону». «Пенсионеры» в двух последних поединках проиграли 1:4 «Ливерпулю» и 2:4 «Вулверхэмптону».

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.