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  4. Киченок / Данилина – Схюрс / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
12 февраля 2024, 15:17 |
279
0

Киченок / Данилина – Схюрс / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда в Дохе

12 февраля 2024, 15:17 |
279
0
Киченок / Данилина – Схюрс / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

12 февраля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет борьбу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Дохе.

В первом раунде украинка и Анна Данилина из Казахстана сыграют против тандема Деми Схюрс (Нидерланды) / Луиза Стефани (Бразилия). Встреча состоится на корте Grandstand 4 после матча Бабош / Векич – Потапова / Звонарева. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Тимеа Бабош / Донна Векич – Анастасия Потапова / Вера Звонарева.

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WTA Доха смотреть онлайн Надежда Киченок Анна Данилина Деми Схюрс Луиза Стефани
Источник Sport.ua
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