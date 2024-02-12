Киченок / Данилина – Схюрс / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 февраля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет борьбу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Дохе.

В первом раунде украинка и Анна Данилина из Казахстана сыграют против тандема Деми Схюрс (Нидерланды) / Луиза Стефани (Бразилия). Встреча состоится на корте Grandstand 4 после матча Бабош / Векич – Потапова / Звонарева. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Тимеа Бабош / Донна Векич – Анастасия Потапова / Вера Звонарева.

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