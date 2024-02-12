ФОТО. Представлен мяч плей-офф Лиги чемпионов и финала в Лондоне

УЕФА и компания Adidas представили новый мяч, которым команды будут играть в плей-офф нынешней Лиги чемпионов и в финале.

Решающий матч пройдет в Лондоне 1 июня. На мяч нанесены изображения львов, которые символизируют историю и культуру Великобритании и Лондона.

Матчи Лиги чемпионов возобновятся 13 февраля, когда сыграют «Копенгаген» – «Манчестер Сити» и «Лейпциг» – «Реал».