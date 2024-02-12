Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Представлен мяч плей-офф Лиги чемпионов и финала в Лондоне
Лига чемпионов
12 февраля 2024, 14:40 |
639
0

ФОТО. Представлен мяч плей-офф Лиги чемпионов и финала в Лондоне

Скоро стартуют матчи на вылет

12 февраля 2024, 14:40 |
639
0
ФОТО. Представлен мяч плей-офф Лиги чемпионов и финала в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА и компания Adidas представили новый мяч, которым команды будут играть в плей-офф нынешней Лиги чемпионов и в финале.

Решающий матч пройдет в Лондоне 1 июня. На мяч нанесены изображения львов, которые символизируют историю и культуру Великобритании и Лондона.

Матчи Лиги чемпионов возобновятся 13 февраля, когда сыграют «Копенгаген» – «Манчестер Сити» и «Лейпциг» – «Реал».

По теме:
Мората получил травму колена в матче с Севильей
Допустят ли Ман Сити и Жирону в Лигу чемпионов? УЕФА провел встречу
РБ Лейпциг – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига чемпионов УЕФА
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
Хоккей | 11 февраля 2024, 19:41 4
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026

Возможно, команда сыграет два матча

Лунин решил продлить контракт с Реалом. Стало известно, на какой срок
Футбол | 12 февраля 2024, 12:20 6
Лунин решил продлить контракт с Реалом. Стало известно, на какой срок
Лунин решил продлить контракт с Реалом. Стало известно, на какой срок

Украинский вратарь подпишет новый трехлетний контракт

Защитник сборной Украины назвал трех игроков Динамо, готовых играть в АПЛ
Футбол | 12.02.2024, 12:37
Защитник сборной Украины назвал трех игроков Динамо, готовых играть в АПЛ
Защитник сборной Украины назвал трех игроков Динамо, готовых играть в АПЛ
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
Футбол | 11.02.2024, 20:10
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Футбол | 12.02.2024, 02:23
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Безумная сумма. Красюк рассказал, сколько стоят билеты на бой Усик – Фьюри
Безумная сумма. Красюк рассказал, сколько стоят билеты на бой Усик – Фьюри
10.02.2024, 23:55
Бокс
Анчелотти высказался о разгроме Жироны, где Лунин отыграл на ноль
Анчелотти высказался о разгроме Жироны, где Лунин отыграл на ноль
11.02.2024, 06:45 7
Футбол
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
11.02.2024, 17:55 3
Бокс
Королевский урок. Реал уничтожил Жирону
Королевский урок. Реал уничтожил Жирону
10.02.2024, 21:26 204
Футбол
Это не наш уровень. Тренер Жироны оценил катастрофу в матче против Реала
Это не наш уровень. Тренер Жироны оценил катастрофу в матче против Реала
10.02.2024, 22:18 7
Футбол
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
10.02.2024, 12:15 15
Футбол
Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?
Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?
11.02.2024, 07:18 14
Футбол
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
11.02.2024, 23:28 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем