Лига чемпионов12 февраля 2024, 14:40 |
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ФОТО. Представлен мяч плей-офф Лиги чемпионов и финала в Лондоне
Скоро стартуют матчи на вылет
12 февраля 2024, 14:40 |
639
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УЕФА и компания Adidas представили новый мяч, которым команды будут играть в плей-офф нынешней Лиги чемпионов и в финале.
Решающий матч пройдет в Лондоне 1 июня. На мяч нанесены изображения львов, которые символизируют историю и культуру Великобритании и Лондона.
Матчи Лиги чемпионов возобновятся 13 февраля, когда сыграют «Копенгаген» – «Манчестер Сити» и «Лейпциг» – «Реал».
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