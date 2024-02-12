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  4. Защитник Динамо: «На критику вообще не реагирую. Такое пишут...»
Украина. Премьер лига
12 февраля 2024, 14:11 | Обновлено 12 февраля 2024, 15:00
964
1

Защитник Динамо: «На критику вообще не реагирую. Такое пишут...»

Денис Попов не очень любит общаться со СМИ

12 февраля 2024, 14:11 | Обновлено 12 февраля 2024, 15:00
964
1
Защитник Динамо: «На критику вообще не реагирую. Такое пишут...»
ФК Динамо Киев. Денис Попов

Защитник «Динамо» Денис Попов рассказал о том, что старается не обращать внимание на критику со стороны СМИ и экспертов.

«Как реагирую на критику? Вообще никак. Не читаю даже. Там люди, эксперты, сидя на диванах и креслах, но никогда не были в этой среде. Им интересно, когда у кого какие-то неудачи или кто-то выстрелил - тогда хайпуют. Я это раскусил давно, потому стараюсь ни с кем не общаться».

«Иногда такое скажут или напишут, что, как говорится, на голову не натянешь. Но это их работа», – сказал Попов.

В нынешнем сезоне Денис провел 12 матчей.

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Динамо Киев Денис Попов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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samird
Ні на що не реагує тільки людина з низьким інтелектом. Не треба реагувати на бруд. А конструктивну критику потрібно вирізняти, аналізувати та працювати з цим. Так йде розвиток. Якщо цього не робити - будеш грати так само, як і в 18 років. Попов - це яскравий приклад.
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