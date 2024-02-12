Защитник Динамо: «На критику вообще не реагирую. Такое пишут...»

Защитник «Динамо» Денис Попов рассказал о том, что старается не обращать внимание на критику со стороны СМИ и экспертов.

«Как реагирую на критику? Вообще никак. Не читаю даже. Там люди, эксперты, сидя на диванах и креслах, но никогда не были в этой среде. Им интересно, когда у кого какие-то неудачи или кто-то выстрелил - тогда хайпуют. Я это раскусил давно, потому стараюсь ни с кем не общаться».

«Иногда такое скажут или напишут, что, как говорится, на голову не натянешь. Но это их работа», – сказал Попов.

В нынешнем сезоне Денис провел 12 матчей.