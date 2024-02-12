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Лига чемпионов
12 февраля 2024, 13:11 | Обновлено 12 февраля 2024, 13:15
1334
0

Допустят ли Ман Сити и Жирону в Лигу чемпионов? УЕФА провел встречу

Оба клуба полностью спокойны на этот счет

12 февраля 2024, 13:11 | Обновлено 12 февраля 2024, 13:15
1334
0
Допустят ли Ман Сити и Жирону в Лигу чемпионов? УЕФА провел встречу
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, в январе УЕФА провел встречу по поводу конфликта в Лиге чемпионов, если в турнир квалифицируются клубы с одним владельцем. Ситуация обсуждается из-за возможного выхода в ЛЧ «Жироны» и «Манчестер Сити», которыми владеет Manchester City Group.

Сообщается, что у УЕФА будет несколько вариантов действий:

– в Лигу чемпионов допустят команду, которая в своем чемпионате финишировала выше, а вторую отправят в Лигу Европы. Если команды финишируют на одинаковой позиции, то учитывается рейтинг чемпионата (Англия выше);

– вынести клубам предупреждение и потребовать внести изменения в структуру владения. Такое уже было, когда УЕФА предупредила «Ред Булл Зальцбург» и «РБ Лейпциг», которым пришлось внести изменения в менеджмент, оба клуба в итоге допустили к еврокубкам.

– после проверки допустить обе команды.

Сообщается, что оба клуба спокойны и уверены, что две команды смогут сыграть в ЛЧ, если они туда попадут. Владельцы готовы пойти на определенные изменения в структуре, чтобы «Манчестер Сити» и «Жирона» сыграли в Лиге чемпионов.

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Жирона Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник The Athletic
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