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  4. Марино ПУШИЧ: «Думаю, что лучше проиграть 1:5, чем 0:1»
Украина. Премьер лига
12 февраля 2024, 12:53 |
633
4

Марино ПУШИЧ: «Думаю, что лучше проиграть 1:5, чем 0:1»

Тренер Шахтера – за яркий футбол

12 февраля 2024, 12:53 |
633
4
Марино ПУШИЧ: «Думаю, что лучше проиграть 1:5, чем 0:1»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Наставник «Шахтера» Марино Пушич рассказал о том, что хочет видеть от своих игроков атакующий футбол. Даже в тех матчах, где команда проигрывает.

«Это просто ДНК, я вырос в среде, где играли в красивый атакующий, динамичный футбол. Затем это углубилось и впоследствии развилось в Нидерландах, что мне помогло. Я не хочу играть иначе, потому что как тренер я хочу наслаждаться игрой в футбол. Я думаю, что таким образом игроки получат удовольствие от футбола, и я всегда хочу делать что-то на максимальном уровне, давать что-то красивое, чтобы болельщики видели их способности на поле, а для меня это все делается через атакующий футбол. Это не значит, что мы наивны, что пропускаем много голов. В интервью я сказал, что атакующий футбол может выжить только тогда, когда команда умеет хорошо защищаться, и это не значит, что ты защищаешься на своей половине, а значит, что ты защищаешься высоко на половине соперника – и мне это нравится».

«Я люблю атаковать, прессинговать, быть активным и инициативным в такой ситуации. Когда вы чувствуете, что соперник ломается, начинается паника. Мы проиграли «Барселоне» 1:2, соглашусь, мы проиграли матч. Вы можете быть удовлетворены этим поражением, но это также не часть моего характера. Я думаю, что лучше проиграть 1:5, чем 0:1», – сказал Пушич.

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Шахтер Донецк Марино Пушич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 4
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grifon.
Це підготовка до Марселя?
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+1
Kovaleff
Кому лучше? Болельщикам, вратарю, защите?
Ответить
+1
zzg77
1:10 - ще краще!
Ответить
0
Андрій Шевченко
Яке ж воно тупориле, навіть Моура процитувати нормально не може.
Ответить
0
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