Другие новости12 февраля 2024, 10:59 | Обновлено 12 февраля 2024, 11:09
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ВИДЕО. В Индонезии футболиста убило ударом молнии во время матча
Игрока госпитализировали, однако он не выжил
12 февраля 2024, 10:59 | Обновлено 12 февраля 2024, 11:09
66
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Футболиста клуба «Персикас Субанг» убило ударом молнии во время товарищеского матча на стадионе «Силиванги» в городе Бандунг, Индонезия.
На видео можно увидеть, как молния ударила в футболиста, он упал без сознания, а другой игрок присел на газон.
После удара футболиста срочно госпитализировали, однако позже он скончался от полученных травм.
«Семья погибшего не желает проводить вскрытие, потому что это судьба от Бога, и они искренне воспринимают этот инцидент и не будут подавать в суд ни на одну сторону», – отметил начальника полиции города.
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