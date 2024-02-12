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  4. Киченок / Остапенко – Ходзуми / Ниномия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
12 февраля 2024, 09:19 |
146
0

Киченок / Остапенко – Ходзуми / Ниномия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Дохе

12 февраля 2024, 09:19 |
146
0
Киченок / Остапенко – Ходзуми / Ниномия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

12 февраля украинская теннисистка Людмила Киченок начнет борьбу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Дохе.

В первом раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии, получившие 6-й номер посева, сыграют против японского тандема Эри Ходзуми / Макото Ниномия. Встреча состоится на корте Grandstand 4 после матча Бабош / Векич – Потапова / Звонарева. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Ульрикке Эйкери / Гуо Ханью – Бетани Маттек-Сэндс / Ван Синьюй.

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Эри Ходзуми Макото Ниномия Людмила Киченок смотреть онлайн Алена Остапенко WTA Доха
Источник Sport.ua
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