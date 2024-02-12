Киченок / Остапенко – Ходзуми / Ниномия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 февраля украинская теннисистка Людмила Киченок начнет борьбу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Дохе.

В первом раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии, получившие 6-й номер посева, сыграют против японского тандема Эри Ходзуми / Макото Ниномия. Встреча состоится на корте Grandstand 4 после матча Бабош / Векич – Потапова / Звонарева. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Ульрикке Эйкери / Гуо Ханью – Бетани Маттек-Сэндс / Ван Синьюй.

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