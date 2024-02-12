Киченок / Остапенко – Ходзуми / Ниномия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Дохе
12 февраля украинская теннисистка Людмила Киченок начнет борьбу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Дохе.
В первом раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии, получившие 6-й номер посева, сыграют против японского тандема Эри Ходзуми / Макото Ниномия. Встреча состоится на корте Grandstand 4 после матча Бабош / Векич – Потапова / Звонарева. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Далее по сетке победительницы матча Ульрикке Эйкери / Гуо Ханью – Бетани Маттек-Сэндс / Ван Синьюй.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua подводит итоги недели в теннисе
Украинский хавбек расписался в воротах своего бывшего клуба