Ваншельбойм вышел в основу челленджера в Индии, Урсу проиграл финал отбора

Украинские теннисисты Эрик Ваншельбойм и Вадим Урсу провели финальные матчи квалификации на челленджере в Бенгалуру (Индия).

Ваншельбойм в двух сетах легко переиграл Энцо Валлара из Франции.

Урсу в двух партиях проиграл Алексею Захарову, хотя и взял первые три гейма в стартовом сете.

Бенгалуру. Финал квалификации

Эрик Ваншельбойм (Украина) – Энцо Валлар (Франция) – 6:1, 6:2

Вадим Урсу (Украина) – Алексей Захаров – 4:6, 3:6