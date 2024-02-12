ATP12 февраля 2024, 10:17 |
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Ваншельбойм вышел в основу челленджера в Индии, Урсу проиграл финал отбора
Эрик легко разобрался с соперником из Франции
12 февраля 2024, 10:17 |
43
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Украинские теннисисты Эрик Ваншельбойм и Вадим Урсу провели финальные матчи квалификации на челленджере в Бенгалуру (Индия).
Ваншельбойм в двух сетах легко переиграл Энцо Валлара из Франции.
Урсу в двух партиях проиграл Алексею Захарову, хотя и взял первые три гейма в стартовом сете.
Бенгалуру. Финал квалификации
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Энцо Валлар (Франция) – 6:1, 6:2
Вадим Урсу (Украина) – Алексей Захаров – 4:6, 3:6
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