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  4. Ваншельбойм вышел в основу челленджера в Индии, Урсу проиграл финал отбора
ATP
12 февраля 2024, 10:17 |
43
0

Ваншельбойм вышел в основу челленджера в Индии, Урсу проиграл финал отбора

Эрик легко разобрался с соперником из Франции

12 февраля 2024, 10:17 |
43
0
Ваншельбойм вышел в основу челленджера в Индии, Урсу проиграл финал отбора
ATP. Эрик Ваншельбойм

Украинские теннисисты Эрик Ваншельбойм и Вадим Урсу провели финальные матчи квалификации на челленджере в Бенгалуру (Индия).

Ваншельбойм в двух сетах легко переиграл Энцо Валлара из Франции.

Урсу в двух партиях проиграл Алексею Захарову, хотя и взял первые три гейма в стартовом сете.

Бенгалуру. Финал квалификации

Эрик Ваншельбойм (Украина) – Энцо Валлар (Франция) – 6:1, 6:2
Вадим Урсу (Украина) – Алексей Захаров – 4:6, 3:6

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Эрик Ваншельбойм Вадим Урсу
Источник Sport.ua
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