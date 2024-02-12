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WTA
12 февраля 2024, 08:24 | Обновлено 12 февраля 2024, 09:03
262
0

Ангелина Калинина – Эмма Радукану. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Дохе

12 февраля 2024, 08:24 | Обновлено 12 февраля 2024, 09:03
262
0
Ангелина Калинина – Эмма Радукану. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

12 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№30 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе.

В первом раунде украинка сразится против Эммы Радукану (№262 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте Grandstand 1. Время начала матча – 11:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисисток, первую выиграла украинка.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет с восьмой сеяной Аленой Остапенко (№11 WTA).

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Эмма Радукану Ангелина Калинина смотреть онлайн WTA Доха
Источник Sport.ua
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