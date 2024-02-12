Ангелина Калинина – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Дохе
12 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№30 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе.
В первом раунде украинка сразится против Эммы Радукану (№262 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте Grandstand 1. Время начала матча – 11:00 по Киеву.
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Это будет вторая встреча теннисисток, первую выиграла украинка.
Победительница встречи в следующем раунде сыграет с восьмой сеяной Аленой Остапенко (№11 WTA).
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