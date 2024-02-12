Кто возьмет DFB Cup? Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Германии
1/2 финала: Байер – Фортуна Д, Кайзерслаутерн – Саарбрюккен / Боруссия М
В Германии состоялась жеребьевка полуфиналов национального кубка.
Лидер Бундеслиги Байер Леверкузен сыграет против команды второго дивизиона – Фортуны Дюссельдорф.
В другом полуфинале за место в финале Кубка DFB еще одна команда 2-го дивизиона – Кайзерслаутерн встретится с победителем оставшегося четвертьфинального матча.
Последний поединок 1/4 финала между Саарбрюккеном и Боруссией Менхенгладбах, первоначально запланированная на 7 февраля, был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий на вечер 12 марта.
Две полуфинальные игры пройдут 2 и 3 апреля. Финал на Олимпийском стадионе в Берлине состоится 25 мая 2024 года.
Кубок Германии по футболу
Жеребьевка 1/2 финала, 2 и 3 апреля
🔹 Байер Леверкузен – Фортуна Дюссельдорф [D2]
🔹 Кайзерслаутерн [D2] – Саарбрюккен [D3] / Боруссия Менхенгладбах
The Semi-Finals are set! 🤩🏆#DFBPokal #BERLIN2024 pic.twitter.com/eysXPtwcM3— The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) February 10, 2024
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