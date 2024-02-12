Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто возьмет DFB Cup? Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Германии
Германия
12 февраля 2024, 08:17 | Обновлено 12 февраля 2024, 08:19
477
0

Кто возьмет DFB Cup? Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Германии

1/2 финала: Байер – Фортуна Д, Кайзерслаутерн – Саарбрюккен / Боруссия М

12 февраля 2024, 08:17 | Обновлено 12 февраля 2024, 08:19
477
0
Кто возьмет DFB Cup? Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

В Германии состоялась жеребьевка полуфиналов национального кубка.

Лидер Бундеслиги Байер Леверкузен сыграет против команды второго дивизиона – Фортуны Дюссельдорф.

В другом полуфинале за место в финале Кубка DFB еще одна команда 2-го дивизиона – Кайзерслаутерн встретится с победителем оставшегося четвертьфинального матча.

Последний поединок 1/4 финала между Саарбрюккеном и Боруссией Менхенгладбах, первоначально запланированная на 7 февраля, был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий на вечер 12 марта.

Две полуфинальные игры пройдут 2 и 3 апреля. Финал на Олимпийском стадионе в Берлине состоится 25 мая 2024 года.

Кубок Германии по футболу

Жеребьевка 1/2 финала, 2 и 3 апреля

🔹 Байер Леверкузен – Фортуна Дюссельдорф [D2]

🔹 Кайзерслаутерн [D2] – Саарбрюккен [D3] / Боруссия Менхенгладбах

По теме:
Тухель оценил шансы Баварии на чемпионство
АЛОНСО после разгрома Баварии: «О шансах на титул поговорим в мае»
Байер – Бавария – 3:0. Банда Алонсо несется за титулом. Видео голов и обзор
Кубок Германии по футболу жеребьевка Байер Саарбрюкен Кайзерслаутерн Фортуна Дюссельдорф Боруссия Менхенгладбах
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Слоны взяли трофей. Кот-д'Ивуар выиграл финал домашнего Кубка Африки
Футбол | 12 февраля 2024, 00:10 1
Слоны взяли трофей. Кот-д'Ивуар выиграл финал домашнего Кубка Африки
Слоны взяли трофей. Кот-д'Ивуар выиграл финал домашнего Кубка Африки

В финальном матче хозяева турнира обыграли Нигерию со счетом 2:1

Кристал Пэлас – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 12 февраля 2024, 06:20 0
Кристал Пэлас – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Кристал Пэлас – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 12 февраля в 22:00 по Киеву

ВИДЕО. Лунин после победы над Жироной отпраздновал день рождения
Футбол | 11.02.2024, 10:55
ВИДЕО. Лунин после победы над Жироной отпраздновал день рождения
ВИДЕО. Лунин после победы над Жироной отпраздновал день рождения
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
Бокс | 11.02.2024, 17:55
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на игру с Вест Хэмом
Футбол | 11.02.2024, 15:32
Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на игру с Вест Хэмом
Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на игру с Вест Хэмом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона
10.02.2024, 09:01 4
Футбол
Анчелотти высказался о разгроме Жироны, где Лунин отыграл на ноль
Анчелотти высказался о разгроме Жироны, где Лунин отыграл на ноль
11.02.2024, 06:45 7
Футбол
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
10.02.2024, 08:10
Футбол
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
11.02.2024, 19:41 3
Хоккей
ФОТО. Усик первый раз увидел свою новорожденную дочь
ФОТО. Усик первый раз увидел свою новорожденную дочь
10.02.2024, 08:35 2
Бокс
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
11.02.2024, 20:10 6
Футбол
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
11.02.2024, 18:31 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем