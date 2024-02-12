Кто возьмет DFB Cup? Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Германии

В Германии состоялась жеребьевка полуфиналов национального кубка.

Лидер Бундеслиги Байер Леверкузен сыграет против команды второго дивизиона – Фортуны Дюссельдорф.

В другом полуфинале за место в финале Кубка DFB еще одна команда 2-го дивизиона – Кайзерслаутерн встретится с победителем оставшегося четвертьфинального матча.

Последний поединок 1/4 финала между Саарбрюккеном и Боруссией Менхенгладбах, первоначально запланированная на 7 февраля, был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий на вечер 12 марта.

Две полуфинальные игры пройдут 2 и 3 апреля. Финал на Олимпийском стадионе в Берлине состоится 25 мая 2024 года.

Кубок Германии по футболу

Жеребьевка 1/2 финала, 2 и 3 апреля

🔹 Байер Леверкузен – Фортуна Дюссельдорф [D2]

🔹 Кайзерслаутерн [D2] – Саарбрюккен [D3] / Боруссия Менхенгладбах