Товарищеские матчи
12.02.2024 16:00 - : -
Украина. Премьер лига12 февраля 2024, 06:29 |
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Динамо – РФШ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 февраля в 16:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
12 февраля 2024, 06:29 |
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Клуб Динамо Киев проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции..
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником украинской команды является РФШ из Латвии.
Начало товарищеского матча запланировано на 12 февраля 16:00 по Киеву.
Динамо – РФШ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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