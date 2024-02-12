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Товарищеские матчи
Динамо Киев
12.02.2024 16:00 - : -
РФШ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 февраля 2024, 06:29 |
28
0

Динамо – РФШ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 февраля в 16:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

12 февраля 2024, 06:29 |
28
0
Динамо – РФШ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

Клуб Динамо Киев проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции..

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником украинской команды является РФШ из Латвии.

Начало товарищеского матча запланировано на 12 февраля 16:00 по Киеву.

Динамо – РФШ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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