Карате. Украинцы завоевали 10 наград на молодежном ЧЕ-2024

10 медалей завоевала сборная Украины по карате на чемпионате Европы 2024 среди кадетов, юниоров и молодежи, который проходил 9–11 февраля в Тбилиси (Грузия).

Украинцы завоевали три золота, четыре серебра и три бронзы.

🥇Золото: Элина Селеменева (U21, до 68 кг), Сергей Станков (кадеты, до 57 кг), Георгий Пицул (U21, до 75 кг).

🥈Серебро: Гела Кириа (кадеты, до 70 кг), Назарий Пранничук (юниоры, до 61 кг), Артем Алексеенко (юниоры, свыше 76кг), Максим Вечканов (кадеты, до 52 кг)

🥉 Бронза: Валерия Сергаева (U21, до 50 кг), Давид Яновский (U21, до 67 кг), Артем Тарасенко (кадеты, более 70 кг).