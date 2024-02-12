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12 февраля 2024, 06:23 |
55
0

Карате. Украинцы завоевали 10 наград на молодежном ЧЕ-2024

Спортсмены в сине-желтых цветах завоевали 3 золота, 4 серебра и 3 бронзы

12 февраля 2024, 06:23 |
55
0
Карате. Украинцы завоевали 10 наград на молодежном ЧЕ-2024
НОК / УФК

10 медалей завоевала сборная Украины по карате на чемпионате Европы 2024 среди кадетов, юниоров и молодежи, который проходил 9–11 февраля в Тбилиси (Грузия).

Украинцы завоевали три золота, четыре серебра и три бронзы.

🥇Золото: Элина Селеменева (U21, до 68 кг), Сергей Станков (кадеты, до 57 кг), Георгий Пицул (U21, до 75 кг).

🥈Серебро: Гела Кириа (кадеты, до 70 кг), Назарий Пранничук (юниоры, до 61 кг), Артем Алексеенко (юниоры, свыше 76кг), Максим Вечканов (кадеты, до 52 кг)

🥉 Бронза: Валерия Сергаева (U21, до 50 кг), Давид Яновский (U21, до 67 кг), Артем Тарасенко (кадеты, более 70 кг).

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карате чемпионат Европы по карате
Источник НОК Украины
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