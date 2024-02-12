ВИДЕО. Шахтер в Белеке активно готовится к матчу против Марселя

«Шахтер» продолжает готовиться к возобновлению сезона и первому официальному матчу 2024 года. В воскресенье, 11 февраля, команда под руководством Марино Пушича провела тренировку в турецком Белеке.

Сессия стартовала с разминки и эстафет, а основная часть занятия была посвящена игровым упражнениям с разными задачами от тренерского штаба, больше времени футболисты работали над защитными и атакующими действиями.

В планах команды пробыть в Турции еще 2 дня, а 13 февраля «горняки» отправятся в Гамбург.

Напомним, первый матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Марсель» состоится 15 февраля на «Фолькспаркштадионе».

Французский клуб перед матчем с «Шахтером» не смог обыграть «Мец».