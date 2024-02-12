Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шахтер в Белеке активно готовится к матчу против Марселя
Украина. Премьер лига
12 февраля 2024, 05:09 | Обновлено 12 февраля 2024, 05:13
76
0

ВИДЕО. Шахтер в Белеке активно готовится к матчу против Марселя

«Шахтер» набирает форму перед игрой Лиги Европы

12 февраля 2024, 05:09 | Обновлено 12 февраля 2024, 05:13
76
0
ВИДЕО. Шахтер в Белеке активно готовится к матчу против Марселя
ФК Шахтер

«Шахтер» продолжает готовиться к возобновлению сезона и первому официальному матчу 2024 года. В воскресенье, 11 февраля, команда под руководством Марино Пушича провела тренировку в турецком Белеке.

Сессия стартовала с разминки и эстафет, а основная часть занятия была посвящена игровым упражнениям с разными задачами от тренерского штаба, больше времени футболисты работали над защитными и атакующими действиями.

В планах команды пробыть в Турции еще 2 дня, а 13 февраля «горняки» отправятся в Гамбург.

Напомним, первый матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Марсель» состоится 15 февраля на «Фолькспаркштадионе».

Французский клуб перед матчем с «Шахтером» не смог обыграть «Мец».

По теме:
Динамо – РФШ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Минай – Металлист – 1:1. Вакула спас клуб УПЛ. Видео голов и обзор
Сигма Б – Верес – 2:2. Шестаков забил с метра. Видео голов и обзор
Шахтер Донецк Марсель учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Лига Европы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
Футбол | 11 февраля 2024, 23:28 9
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину

Ранее Роман Кадемин пытался отбелить Ивана Ордеца

С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
Хоккей | 11 февраля 2024, 19:41 3
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026

Возможно, команда сыграет два матча

Сборная Украины обыграла Эстонию и вышла в финал отбора Олимпиады-2026
Хоккей | 11.02.2024, 19:28
Сборная Украины обыграла Эстонию и вышла в финал отбора Олимпиады-2026
Сборная Украины обыграла Эстонию и вышла в финал отбора Олимпиады-2026
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
Футбол | 12.02.2024, 02:15
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
ФОТО. Лидер Жироны покинул поле со слезами после разгрома от Реала
Футбол | 11.02.2024, 06:20
ФОТО. Лидер Жироны покинул поле со слезами после разгрома от Реала
ФОТО. Лидер Жироны покинул поле со слезами после разгрома от Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
11.02.2024, 20:10 6
Футбол
Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
10.02.2024, 14:57 12
Футбол
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
10.02.2024, 12:15 15
Футбол
Хет-трик с пенальти. Сборная Катара второй раз подряд выиграла Кубок Азии
Хет-трик с пенальти. Сборная Катара второй раз подряд выиграла Кубок Азии
10.02.2024, 19:15 6
Футбол
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
10.02.2024, 08:10
Футбол
Королевский урок. Реал уничтожил Жирону
Королевский урок. Реал уничтожил Жирону
10.02.2024, 21:26 204
Футбол
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
11.02.2024, 18:31 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем