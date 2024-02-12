Другие новости12 февраля 2024, 02:31 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 февраля
Важные события во всех видах спорта
12 февраля 2024, 02:31 |
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В понедельник, 12 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:45 Ювентус – Удинезе
22:00 Кристал Пэлас – Челси
22:00 Альмерия – Атлетик
22:15 Арока – Порту
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