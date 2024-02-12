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12 февраля 2024, 02:31 |
25
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 февраля

Важные события во всех видах спорта

12 февраля 2024, 02:31 |
25
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В понедельник, 12 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Ювентус – Удинезе

Favbet 1.46 – 4.66 – 8.60

22:00 Кристал Пэлас – Челси

Favbet 4.72 – 4.00 – 1.81

22:00 Альмерия – Атлетик

Favbet 4.77 – 4.02 – 1.80

22:15 Арока – Порту

Favbet 6.60 – 4.45 – 1.48

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Источник Sport.ua
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