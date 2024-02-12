ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 февраля

В понедельник, 12 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Ювентус – Удинезе

1.46 – 4.66 – 8.60

22:00 Кристал Пэлас – Челси

4.72 – 4.00 – 1.81

22:00 Альмерия – Атлетик

4.77 – 4.02 – 1.80

22:15 Арока – Порту

6.60 – 4.45 – 1.48