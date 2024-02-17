Манчестер Сити – Челси. Мудрик – в запасе. Смотреть онлайн LIVE трансляция

В субботу, 17 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.