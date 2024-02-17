17.02.2024 19:30 – 24’ 0 : 0
Англия17 февраля 2024, 19:30 |
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Манчестер Сити – Челси. Мудрик – в запасе. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Смотрите 17 февраля в 19:30 матч чемпионата Англии
17 февраля 2024, 19:30 |
7562
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В субботу, 17 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Манчестер Сити – ЧелсиСмотреть трансляцию
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Аргентинський аферист. Надіюсь, тебе, скоро звільнять! Безмозглий фізрук
Мішаня це серйозний форвард-диригент. аргентинський недоробок, ти чому не ставиш Мішаню в основу ??!! пам'ятай чужинець, в челсі господар українець !!
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