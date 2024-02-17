Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Челси. Мудрик – в запасе. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
17.02.2024 19:30 – 24 0 : 0
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
17 февраля 2024, 19:30 |
7562
2

Манчестер Сити – Челси. Мудрик – в запасе. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите 17 февраля в 19:30 матч чемпионата Англии

17 февраля 2024, 19:30 |
7562
2
Манчестер Сити – Челси. Мудрик – в запасе. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Челси

В субботу, 17 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Манчестер Сити – Челси
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Манчестер Сити – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Арсенал без Зинченко поиздевался над Бернли. Вулвз шокировал Тоттенхэм
Сыграет ли Мудрик с чемпионами? Известны составы на матч Ман Сити – Челси
Челси Манчестер Сити смотреть онлайн Манчестер Сити - Челси Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плишкова призналась, почему отказалась выходить на корт со Свентек в Катаре
Теннис | 17 февраля 2024, 00:45 1
Плишкова призналась, почему отказалась выходить на корт со Свентек в Катаре
Плишкова призналась, почему отказалась выходить на корт со Свентек в Катаре

Каролина проводила невероятные 2 недели, но все-таки тело напомнило о себе

Зеленский сравнил потери Украины и россии в битве за Авдеевку
Война | 17 февраля 2024, 15:10 17
Зеленский сравнил потери Украины и россии в битве за Авдеевку
Зеленский сравнил потери Украины и россии в битве за Авдеевку

Президент заявил о соотношении 1 к 7

Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
Футбол | 17.02.2024, 19:05
Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
Где они сейчас? Четыре украинца, дебютировавших в УПЛ за Шахтер при Фонсеке
Футбол | 17.02.2024, 08:57
Где они сейчас? Четыре украинца, дебютировавших в УПЛ за Шахтер при Фонсеке
Где они сейчас? Четыре украинца, дебютировавших в УПЛ за Шахтер при Фонсеке
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 16.02.2024, 20:30
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Kaftan
Аргентинський аферист. Надіюсь, тебе, скоро звільнять!  Безмозглий фізрук
Ответить
0
KirTheKing
Мішаня це серйозний форвард-диригент. аргентинський недоробок, ти чому не ставиш Мішаню в основу ??!! пам'ятай чужинець, в челсі господар українець !!
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Маркевич отреагировал на скандальную ошибку арбитра матча Шахтер – Марсель
Маркевич отреагировал на скандальную ошибку арбитра матча Шахтер – Марсель
16.02.2024, 11:27 7
Футбол
Экс-чемпион мира Котельник назвал лучшего боксера в истории Украины
Экс-чемпион мира Котельник назвал лучшего боксера в истории Украины
15.02.2024, 18:12 1
Бокс
Схватка грандов. Кто получит два дополнительных места в Лиге чемпионов?
Схватка грандов. Кто получит два дополнительных места в Лиге чемпионов?
16.02.2024, 22:30 8
Футбол
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я спросил у судьи, зачем он свистел»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я спросил у судьи, зачем он свистел»
16.02.2024, 12:10 36
Футбол
Пушич оценил матч Шахтера в Лиге Европы и ситуацию Степаненко
Пушич оценил матч Шахтера в Лиге Европы и ситуацию Степаненко
15.02.2024, 22:45
Футбол
Боец, который повалил Фьюри, дал четкий прогноз на бой с Усиком
Боец, который повалил Фьюри, дал четкий прогноз на бой с Усиком
16.02.2024, 16:33
Бокс
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
16.02.2024, 09:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем