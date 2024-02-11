Сабо назвал главную проблему Мудрика в Челси. Из-за чего не идет игра?

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил игру вингера «Челси» Михаила Мудрика.

«Мудрика купили в «Челси», потому что в «Шахтере» ему открывали «окна» и «коридоры» – на скорости Михаил убегал, забивал.

В Англии не дают такое сделать – Мудрика на поле нет. Михаила не научили работать с мячом – он должен быть, как магнит, у ног. Мудрик же хочет прокинуть вперед и убежать, а там подстраховывают, – рассказал Сабо.

Мудрик в этом сезоне в АПЛ провел 19 матчей, забил три гола и отдал два ассиста.

Ранее украинский тренер сравнил Мудрика с Роналду.