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  4. Сабо назвал главную проблему Мудрика в Челси. Из-за чего не идет игра?
Англия
11 февраля 2024, 20:42 | Обновлено 11 февраля 2024, 20:47
1763
5

Сабо назвал главную проблему Мудрика в Челси. Из-за чего не идет игра?

Экс-тренер сборной высказался об украинском вингере

11 февраля 2024, 20:42 | Обновлено 11 февраля 2024, 20:47
1763
5
Сабо назвал главную проблему Мудрика в Челси. Из-за чего не идет игра?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил игру вингера «Челси» Михаила Мудрика.

«Мудрика купили в «Челси», потому что в «Шахтере» ему открывали «окна» и «коридоры» – на скорости Михаил убегал, забивал.

В Англии не дают такое сделать – Мудрика на поле нет. Михаила не научили работать с мячом – он должен быть, как магнит, у ног. Мудрик же хочет прокинуть вперед и убежать, а там подстраховывают, – рассказал Сабо.

Мудрик в этом сезоне в АПЛ провел 19 матчей, забил три гола и отдал два ассиста.

Ранее украинский тренер сравнил Мудрика с Роналду.

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Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси Йожеф Сабо
Источник 1927.kiev.ua
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Fant24
Брешуть.він забив 2 м'ячі за 2 сезони в челсі .а пишшуть 3 м'ячі за цей сезон 
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0
Андрій Шевченко
бо  пудрик дегенерат обіССяний...як і всі щлюхтарі.
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0
February 30
Из -за того.    Доверьте же ему играть в основе или отдайте в аренду. 
Вон тен Хаг доверял Хойлунду, хотя тот долго не мог  войти в колею.
     А теперь 5 игр - 5 голов.    И это при спаде Рашфорда.   Тут же смык - дёрг.   То в основе и снимают, то выпускают когда уже нефиг ловить.))
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-4
Показать Скрыть 1 ответ
vazazh
Ну то й що нового, в тому що мурзик, це ще не футболіст АПЛ? Але все в його руках, ногах та голові. Не стане другим ярмом, буде грати, стани дер-ярмом - закончить в ДК.
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-8
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