19.02.2024 22:00 – 4’ 1 : 0
Испания19 февраля 2024, 22:00 | Обновлено 19 февраля 2024, 22:02
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Атлетик – Жирона. Довбик и Цыганков – в старте. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 19 февраля в 22:00 поединок 25-го тура испанской Ла Лиги
19 февраля 2024, 22:00 | Обновлено 19 февраля 2024, 22:02
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В понедельник, 19 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетик» и «Жирона».
Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Атлетик – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Атлетик - ЖиронаСмотреть трансляцию
События матча
2’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Беренгер (Атлетик Бильбао).
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