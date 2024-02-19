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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
19.02.2024 22:00 – 4 1 : 0
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
19 февраля 2024, 22:00 | Обновлено 19 февраля 2024, 22:02
3234
1

Атлетик – Жирона. Довбик и Цыганков – в старте. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 19 февраля в 22:00 поединок 25-го тура испанской Ла Лиги

19 февраля 2024, 22:00 | Обновлено 19 февраля 2024, 22:02
3234
1
Атлетик – Жирона. Довбик и Цыганков – в старте. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Жирона

В понедельник, 19 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетик» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Атлетик – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Атлетик - Жирона
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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События матча

2’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Беренгер (Атлетик Бильбао).
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Источник Sport.ua
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Boodya 1209
Удачі Жироні!!
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