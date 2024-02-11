В воскресенье, 11 февраля, состоится матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Аталанта».

Игра пройдет в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Дженоа – Аталанта. Малиновский – в старте. Смотреть онлайн. LIVE

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А