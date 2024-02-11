Италия11 февраля 2024, 19:00 | Обновлено 11 февраля 2024, 19:34
232
1
Дженоа – Аталанта. Малиновский – в старте. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 11 февраля поединок 24 тура итальянской Серии А
11 февраля 2024, 19:00 | Обновлено 11 февраля 2024, 19:34
232
1
В воскресенье, 11 февраля, состоится матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Аталанта».
Игра пройдет в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Дженоа – Аталанта. Малиновский – в старте. Смотреть онлайн. LIVE
События матча
23’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 11 февраля 2024, 11:34 14
«Сине-желтые» в шаге от большого успеха
Футбол | 10 февраля 2024, 21:26 202
Лунин не пропустил. Цыганков и Довбик не доиграли матч до конца
Футбол | 11.02.2024, 13:28
Футбол | 11.02.2024, 17:31
Футбол | 11.02.2024, 07:18
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Зимние новички Дженоа Мессиас, Анкийе и Витинья в запасе
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.02.2024, 22:34 6
Бокс
10.02.2024, 18:25 5
10.02.2024, 12:15 14
10.02.2024, 23:49 2
09.02.2024, 18:31 16
11.02.2024, 06:20 7
10.02.2024, 09:01 4