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Чемпионат Италии
Дженоа
11.02.2024 19:00 – перерыв 0 : 1
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
11 февраля 2024, 19:00 | Обновлено 11 февраля 2024, 19:34
232
1

Дженоа – Аталанта. Малиновский – в старте. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 11 февраля поединок 24 тура итальянской Серии А

11 февраля 2024, 19:00 | Обновлено 11 февраля 2024, 19:34
232
1
Дженоа – Аталанта. Малиновский – в старте. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Дженоа

В воскресенье, 11 февраля, состоится матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Аталанта».

Игра пройдет в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Дженоа – Аталанта. Малиновский – в старте. Смотреть онлайн. LIVE

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
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Руслан Малиновский Дженоа Аталанта Дженоа - Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Зимние новички Дженоа Мессиас, Анкийе и Витинья в запасе 
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