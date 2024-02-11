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Украина. Премьер лига
11 февраля 2024, 17:22 |
1346
1

Гендиректор Кривбасса подтвердил попытки подписать вратаря Реала

Владимир Баенко и Ко действительно пытались вернуть Илью Волошина в Украину

11 февраля 2024, 17:22 |
1346
1
Гендиректор Кривбасса подтвердил попытки подписать вратаря Реала
ФК Кривбасс. Владимир Баенко

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко подтвердил попытки подписать украинского вратаря мадридского «Реала» Илью Волошина:

«Волошин – воспитанник днепровского спортивного колледжа, с которым у нас подписан Договор о сотрудничестве. Он всегда выпускал много талантливых воспитанников. Из-за полномасштабного вторжения оккупантов мы подписали соглашение с задержкой. Ранее же многие игроки колледжа выехали за границу, Илья Волошин один из них.

Мы пытались вернуть его в семью «Кривбасс», делали все возможное для этого. Но парень сделал свой выбор, оставшись в Испании. Я желаю ему только успеха. Работаем над тем, чтобы таких талантливых футболистов как Илья Волошин в нашей Академии было все больше и больше. И уже именно из «Кривбасса» они будут переходить в «Реал» и другие европейские гранды».

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Владимир Баенко Илья Волошин Кривбасс Кривой Рог Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Источник ФК Кривбасс
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Serhii P.
Він ж не божевільний, звичайно, що Іспанія 
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