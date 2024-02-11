Гендиректор Кривбасса подтвердил попытки подписать вратаря Реала

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко подтвердил попытки подписать украинского вратаря мадридского «Реала» Илью Волошина:

«Волошин – воспитанник днепровского спортивного колледжа, с которым у нас подписан Договор о сотрудничестве. Он всегда выпускал много талантливых воспитанников. Из-за полномасштабного вторжения оккупантов мы подписали соглашение с задержкой. Ранее же многие игроки колледжа выехали за границу, Илья Волошин один из них.

Мы пытались вернуть его в семью «Кривбасс», делали все возможное для этого. Но парень сделал свой выбор, оставшись в Испании. Я желаю ему только успеха. Работаем над тем, чтобы таких талантливых футболистов как Илья Волошин в нашей Академии было все больше и больше. И уже именно из «Кривбасса» они будут переходить в «Реал» и другие европейские гранды».