Украинец дошел до финала парного разряда на 2-м турнире после возвращения
Александр Овчаренко неплохо выступил на 25-тысячнике в Хаммамете
Украинский теннисист Александр Овчаренко дошел до финала парного разряда на грунтовом турнире серии ITF M25 в Хаммамете (Тунис).
В поединке за трофей украинец и его напарник Омар Бригида из Италии в трех сетах уступили итальянскому тандему Симоне Агостини / Джанлука Каденассо.
ITF M25 Хаммамет. Пары. Финал
Александр Овчаренко (Украина) / Омар Бригида (Италия) – Симоне Агостини (Италия) / Джанлука Каденассо (Италия) – 2:6, 6:1, [7:10]
Овчаренко 16-й раз дошел до финала на турнире ITF в парном разряде и боролся за восьмой титул.
Турнир в Хаммамете стал для украинца вторым после его возвращения в Тур. Он не выступал с июня прошлого года из-за травмы плеча.
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