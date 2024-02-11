Украинец дошел до финала парного разряда на 2-м турнире после возвращения

Украинский теннисист Александр Овчаренко дошел до финала парного разряда на грунтовом турнире серии ITF M25 в Хаммамете (Тунис).

В поединке за трофей украинец и его напарник Омар Бригида из Италии в трех сетах уступили итальянскому тандему Симоне Агостини / Джанлука Каденассо.

ITF M25 Хаммамет. Пары. Финал

Александр Овчаренко (Украина) / Омар Бригида (Италия) – Симоне Агостини (Италия) / Джанлука Каденассо (Италия) – 2:6, 6:1, [7:10]

Овчаренко 16-й раз дошел до финала на турнире ITF в парном разряде и боролся за восьмой титул.

Турнир в Хаммамете стал для украинца вторым после его возвращения в Тур. Он не выступал с июня прошлого года из-за травмы плеча.