ПЛАСТУН: Не советовался с Бесединым и Макаренко перед переходом в Ордабасы

Защитник «Ордабасы» Игорь Пластун рассказал о других украинцах в казахском клубе: Артеме Беседине и Евгении Макаренко.

– Присутствие в команде ваших земляков Артема Беседина и Евгения Макаренко стало дополнительным фактором в пользу «Ордабасы»?

– Это всегда будет бонусом. В команде есть ребята, которые тебя всегда поддержат. Хотя, в коммуникации вообще нет никаких проблем. В «Ордабасы» – хороший коллектив.

– С нашими ребятами советовались перед переходом?

– На самом деле, нет. Потому что все решалось очень быстро, и я банально не имел времени на это. Уже когда я разорвал контракт с «Лудогорцем», связался с Макаренко и мы немного пообщались. Он в двух словах рассказал, что к чему.

Ранее Игорь Пластун заявил, что не надо бояться россиян, которые попадаются на жизненном пути.