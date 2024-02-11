ПЛАСТУН: Не советовался с Бесединым и Макаренко перед переходом в Ордабасы
Защитник «Ордабасы» рассказал об украинцах в казахском клубе
Защитник «Ордабасы» Игорь Пластун рассказал о других украинцах в казахском клубе: Артеме Беседине и Евгении Макаренко.
– Присутствие в команде ваших земляков Артема Беседина и Евгения Макаренко стало дополнительным фактором в пользу «Ордабасы»?
– Это всегда будет бонусом. В команде есть ребята, которые тебя всегда поддержат. Хотя, в коммуникации вообще нет никаких проблем. В «Ордабасы» – хороший коллектив.
– С нашими ребятами советовались перед переходом?
– На самом деле, нет. Потому что все решалось очень быстро, и я банально не имел времени на это. Уже когда я разорвал контракт с «Лудогорцем», связался с Макаренко и мы немного пообщались. Он в двух словах рассказал, что к чему.
Ранее Игорь Пластун заявил, что не надо бояться россиян, которые попадаются на жизненном пути.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонский клуб проиграл в принципиальном матче 0:4
На испанского вратаря больше не рассчитывают в Мадриде