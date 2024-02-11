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Испания
11 февраля 2024, 16:44 | Обновлено 11 февраля 2024, 16:45
1592
0

Барселона хочет португальского тренера. Его связывают с Ливерпулем

Рубен Аморим из «Спортинга» привлек к себе внимание топ-клубов

11 февраля 2024, 16:44 | Обновлено 11 февраля 2024, 16:45
1592
0
Барселона хочет португальского тренера. Его связывают с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Каталонская «Барселона» рассматривает возможность назначения новым главным тренером первой команды нынешнего коуча лиссабонского «Спортинга» Рубена Аморима, сообщает испанское издание Fichajes.net.

Однако договориться о его «трансфере» будет трудно, ведь его контракт с португальцами действует до лета 2026 года, а желающие переманить 39-летнего специалиста к себе должны выплатить «Спортингу» 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что за Рубеном Аморимом следит «Ливерпуль». Интересно, что главный тренер «красных» Юрген Клопп, как и рулевой «Барселоны» Хави, покинет команду в конце сезона 2023/24.

Рубен Аморим возглавляет «Спортинг» с марта 2020 года. С ним во главе команда провела 191 матч, в которых одержала 134 победы.

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Рубен Аморим Барселона Спортинг Лиссабон Ливерпуль Юрген Клопп Хави назначение тренера чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ла Лига чемпионат Испании по футболу чемпионат Португалии по футболу
Источник Fichajes.net
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