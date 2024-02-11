Барселона хочет португальского тренера. Его связывают с Ливерпулем

Каталонская «Барселона» рассматривает возможность назначения новым главным тренером первой команды нынешнего коуча лиссабонского «Спортинга» Рубена Аморима, сообщает испанское издание Fichajes.net.

Однако договориться о его «трансфере» будет трудно, ведь его контракт с португальцами действует до лета 2026 года, а желающие переманить 39-летнего специалиста к себе должны выплатить «Спортингу» 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что за Рубеном Аморимом следит «Ливерпуль». Интересно, что главный тренер «красных» Юрген Клопп, как и рулевой «Барселоны» Хави, покинет команду в конце сезона 2023/24.

Рубен Аморим возглавляет «Спортинг» с марта 2020 года. С ним во главе команда провела 191 матч, в которых одержала 134 победы.