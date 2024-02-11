Талант Шахтера рассказал, чем его стиль игры отличается от Судакова

Талантливый полузащитник донецкого «Шахтера» Виктор Цуканов рассказал, чем его стиль игры отличается от другого хавбека «горняков» Георгия Судакова:

«Мне нравится игра Судакова. Но, мне кажется, мы немного разные. Он больше обостряет, а я больше для баланса. Но в нашей игре также много подобного. В общем у меня нет такого, чтобы я равнялся на него и хотел быть как он.

Когда был маленький, то играл крайнего нападающего. А когда начали уже играть 11 на 11, то меня поставили в полузащиту. В общем не очень люблю говорить о себе. Из своих качеств выделил бы интеллект, открывание, поиск пространства на поле и свободных зон, работа без мяча».

Ранее Виктор Цуканов рассказал, почему отклонил приглашение киевского «Динамо».