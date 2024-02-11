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  4. Талант Шахтера рассказал, чем его стиль игры отличается от Судакова
Украина. Премьер лига
11 февраля 2024, 15:49 |
634
0

Талант Шахтера рассказал, чем его стиль игры отличается от Судакова

Виктор Цуканов считает себя немного другим футболистом

11 февраля 2024, 15:49 |
634
0
Талант Шахтера рассказал, чем его стиль игры отличается от Судакова
ФК Шахтер. Виктор Цуканов

Талантливый полузащитник донецкого «Шахтера» Виктор Цуканов рассказал, чем его стиль игры отличается от другого хавбека «горняков» Георгия Судакова:

«Мне нравится игра Судакова. Но, мне кажется, мы немного разные. Он больше обостряет, а я больше для баланса. Но в нашей игре также много подобного. В общем у меня нет такого, чтобы я равнялся на него и хотел быть как он.

Когда был маленький, то играл крайнего нападающего. А когда начали уже играть 11 на 11, то меня поставили в полузащиту. В общем не очень люблю говорить о себе. Из своих качеств выделил бы интеллект, открывание, поиск пространства на поле и свободных зон, работа без мяча».

Ранее Виктор Цуканов рассказал, почему отклонил приглашение киевского «Динамо».

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Виктор Цуканов Георгий Судаков Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Трибуна
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