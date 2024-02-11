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  4. Калинина / Сюй – Аль-Наими / Оз. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
11 февраля 2024, 15:58 |
177
0

Калинина / Сюй – Аль-Наими / Оз. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда в Дохе

11 февраля 2024, 15:58 |
177
0
Калинина / Сюй – Аль-Наими / Оз. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

11 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина начнет борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар) в парном разряде.

В первом раунде украинка и китаянка Сюй Ифань сразятся против тандема Мубарака Аль-Наими (Катар) / Ипек Оз (Турция). Встреча состоится 2-м запуском на корте Grandstand 3 после матча Томова – Александрова. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Сторм Хантер / Алиша Паркс – София Кенин / Аранча Рус.

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Ипек Оз Ангелина Калинина Сюй Ифань WTA Доха смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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