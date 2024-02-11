Калинина / Сюй – Аль-Наими / Оз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда в Дохе
11 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина начнет борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар) в парном разряде.
В первом раунде украинка и китаянка Сюй Ифань сразятся против тандема Мубарака Аль-Наими (Катар) / Ипек Оз (Турция). Встреча состоится 2-м запуском на корте Grandstand 3 после матча Томова – Александрова. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Сторм Хантер / Алиша Паркс – София Кенин / Аранча Рус.
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