Калинина / Сюй – Аль-Наими / Оз. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина начнет борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар) в парном разряде.

В первом раунде украинка и китаянка Сюй Ифань сразятся против тандема Мубарака Аль-Наими (Катар) / Ипек Оз (Турция). Встреча состоится 2-м запуском на корте Grandstand 3 после матча Томова – Александрова. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Сторм Хантер / Алиша Паркс – София Кенин / Аранча Рус.

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