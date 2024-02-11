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  4. Возвращение близко? Президент Сантоса провел переговоры с Неймаром
Бразилия
11 февраля 2024, 14:08 |
295
1

Возвращение близко? Президент Сантоса провел переговоры с Неймаром

Травмированный звездный футболист посетил матч родной команды

11 февраля 2024, 14:08 |
295
1
Возвращение близко? Президент Сантоса провел переговоры с Неймаром
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Травмированный Неймар посетил матч между «Сантосом» и «Коринтиансом» в рамках Лиги Паулиста, одев при этом игровую футболку своего родного клуба и тем самым подогрев слухи о своем скором возвращении на родину.

При этом президент «Сантоса» Марсело Тейшейра подтвердил, что у него была короткая, но важная встреча со звездным форвардом по поводу потенциального возвращения в клуб.

«Разговор был очень кратким, но быстрые разговоры зачастую оказываются наиболее эффективными. Но в данном случае самое главное, чтобы Неймар хорошо восстановился после травмы – после этого он продолжит выступать в Саудовской Аравии, а затем приедет к нам», – поведал функционер в интервью ESPN Brazil.

Отметим, что контракт Неймара с «Аль-Хилялем» действует до 2025 года, и «Сантос» намерен подписать звезду на правах свободного агента.

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Неймар Сантос чемпионат Бразилии по футболу Аль-Хиляль трансферы
Источник Goal.com
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Serhii P.
Нехай почекають ще з 2 роки, поки Неймар витягне сотні мільйонів доларів з саудитів, попиваючи смузі на своїй віллі у Ріо та граючи онлайн покер.
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