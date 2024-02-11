Унаи МЕЛЬГОСА: «Возможно, в молодежке станет больше игроков Руха»

Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса поделился впечатлениями от посещенных товарищеских матчей львовского «Руха» против «Горицы» (0:2) и «Приморья» (2:0).

«Я видел некоторые игры «Руха», но мне хотелось посмотреть, как команда выглядит вживую, пообщаться с ребятами и тренерами, посмотреть матчи. Мне нравится отношение игроков «Руха» к делу и то, как с ними работает тренерский штаб. Я пообщался с Виталием Пономаревым и сказал, что когда его подопечные приезжают играть за молодежную сборную, то нравится то, как они ведут себя на тренировках, воспринимают информацию, демонстрируют свои качества. Важно, что клуб работает с молодежью и это очень ценно для тренеров сборных.

В «Рухе» много талантливых игроков и кроме футболистов, которые уже выступали за молодежную сборную в этом сезоне, мы просматривали и других ребят. Многие игроки из этого клуба есть в расширенном списке для возможного вызова в молодежную сборную Украины, речь идет о футболистах 2004-2005 годов рождения. Сегодня также на поле были и игроки 2007 года рождения и за ними мы следим тоже. Есть большая вероятность, что кто-то из этих ребят получит вызов в молодежку.

Стиль это конечно важно, но не самое главное, что дает тренерский штаб Пономарева своим игрокам. В частности, он прививает футболистам дисциплину и они правильно относятся к делу. Речь идет о пунктуальности, вежливости в общении, профессиональном поведении – это демонстрация хороших человеческих качеств и для меня это очень важно. В каждом клубе тренер пытается привить собственный игровой стиль, тогда как в сборной обращается внимание на базовые навыки игроков и это основа для работы с ними.

После матчей удалось поговорить с футболистами и тренерами. Это было легкое и шутливое общение в приятной атмосфере. Работа в клубе и сборной отличается, ведь в клубах игроки находятся постоянно и работают здесь каждый день, поэтому я не могу им подсказывать, как они должны действовать в «Рухе». Есть видение Виталия Пономарева и тот футбол, в который играет его команда.

Для меня важно было приехать в расположение «Руха». Это очень хорошо, когда есть возможность коммуницировать с клубами и тренерами и лучше понимать ее – это та часть работы, которая мне нравится. Очень заметен прогресс игроков, особенно в течение последних полгода. Также в игре «Руха» прослеживается тренерская рука и индивидуальный стиль команды».