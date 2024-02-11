Лидер Лацио намерен продлить контракт с клубом

Атакующий полузащитник «Лацио» бразилец Фелипе Андерсон намерен остаться в римском клубе, продлив контракт с «орлами».

Нынешнее соглашение 30-летнего футболиста с римлянами, цвета которых он защищает в общей сложности на протяжении восьми лет (с 2013-го по 2018-й и с 2021-го по нынешнее время), завершается в конце сезона-2023/2024, и одним из вероятных вариантов для продолжения карьеры бразильца назывался туринский «Ювентус», куда он должен был перейти на правах свободного агента.

Но, похоже, планы самого Андерсона изменились. Если изначально представители футболиста не шли на контакт с руководством «Лацио», предлагавшим новый контракт для Фелипе, то сейчас полузащитник дал указание выступить со встречным предложением по контракту. При этом основной загвоздкой называется зарплата – южноамериканец настаивает на 3,5 млн евро в год, а «орлы» предлагают «всего» 2,5 млн.

Добавим, что в нынешнем сезоне Андерсон провел 32 матча за «Лацио», в которых забил 3 мяча и отдал 7 голевых передач.