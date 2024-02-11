«Наша стена». Иностранные фанаты Реала поздравили Лунина с днем рождения
Украинский вратарь имеет поддержку болельщиков
Сегодня, 11 февраля 2024 года, украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин празднует свой 25-й день рождения.
Королевский клуб в социальных сетях поздравил бывшего игрока луганской «Зари» с этим праздником. К поздравлениям в комментариях присоединились и иностранные болельщики «сливочных».
7r.ichteer: «Лунин >>> Кепа».
dittelrd: «Лучший вратарь в лиге».
ppv10: «Это твой сезон. Это твой год. Это твое время».
alex.x.wrld: «Трудно представить лучшего запасного вратаря».
blancofootballtv: «Он заслужил право играть вместо Кепы».
rm_anjas: «Лунин, спасибо за всю тяжелую работу, которую ты проделал. Мы, мадридисты, очень благодарны тебе».
fazwaay_sb: «Лунин – лучший».
one_l_officiel: «Наша стена».
offx_7_: «Лучший голкипер всех времен».
qpsx.27: «Лунин, с днем рождения, ты делал нас счастливыми на протяжении каждой игры с момента травмы Куртуа».
khaled.saead7: «С днем рождения, мистер «Сухой матч».
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