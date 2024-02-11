Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Наша стена». Иностранные фанаты Реала поздравили Лунина с днем ​​рождения
Испания
11 февраля 2024, 13:28 |
507
0

«Наша стена». Иностранные фанаты Реала поздравили Лунина с днем ​​рождения

Украинский вратарь имеет поддержку болельщиков

11 февраля 2024, 13:28 |
507
0
«Наша стена». Иностранные фанаты Реала поздравили Лунина с днем ​​рождения
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 11 февраля 2024 года, украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин празднует свой 25-й день рождения.

Королевский клуб в социальных сетях поздравил бывшего игрока луганской «Зари» с этим праздником. К поздравлениям в комментариях присоединились и иностранные болельщики «сливочных».

7r.ichteer: «Лунин >>> Кепа».

dittelrd: «Лучший вратарь в лиге».

ppv10: «Это твой сезон. Это твой год. Это твое время».

alex.x.wrld: «Трудно представить лучшего запасного вратаря».

blancofootballtv: «Он заслужил право играть вместо Кепы».

rm_anjas: «Лунин, спасибо за всю тяжелую работу, которую ты проделал. Мы, мадридисты, очень благодарны тебе».

fazwaay_sb: «Лунин – лучший».

one_l_officiel: «Наша стена».

offx_7_: «Лучший голкипер всех времен».

qpsx.27: «Лунин, с днем рождения, ты делал нас счастливыми на протяжении каждой игры с момента травмы Куртуа».

khaled.saead7: «С днем рождения, мистер «Сухой матч».

По теме:
ВИДЕО. Лунин после победы над Жироной отпраздновал день рождения
Беллингем догнал Бекхэма по голам за Реал
Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?
день рождения чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин фанаты болельщики реакция болельщиков выбор редакции Кепа Аррисабалага
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сколько у Лунина, Довбика и Цыганкова? Известны оценки матча Реал – Жирона
Футбол | 10 февраля 2024, 23:49 2
Сколько у Лунина, Довбика и Цыганкова? Известны оценки матча Реал – Жирона
Сколько у Лунина, Довбика и Цыганкова? Известны оценки матча Реал – Жирона

«Сливочные» победили в матче со счетом 4:0

Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
Футбол | 10 февраля 2024, 14:57 11
Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым

Евгений Радченко начинал карьеру в «Металлисте», а закончит предателем

Руководство Марселя приняло решение по Гаттузо
Футбол | 11.02.2024, 12:27
Руководство Марселя приняло решение по Гаттузо
Руководство Марселя приняло решение по Гаттузо
Сборная ЮАР по пенальти обыграла ДР Конго в матче за бронзу Кубка Африки
Футбол | 11.02.2024, 00:35
Сборная ЮАР по пенальти обыграла ДР Конго в матче за бронзу Кубка Африки
Сборная ЮАР по пенальти обыграла ДР Конго в матче за бронзу Кубка Африки
Хет-трик с пенальти. Сборная Катара второй раз подряд выиграла Кубок Азии
Футбол | 10.02.2024, 19:15
Хет-трик с пенальти. Сборная Катара второй раз подряд выиграла Кубок Азии
Хет-трик с пенальти. Сборная Катара второй раз подряд выиграла Кубок Азии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кроуфорд жестко отреагировал на вызов Лопеса
Кроуфорд жестко отреагировал на вызов Лопеса
09.02.2024, 10:30 1
Бокс
Без Жабер. Стали известны полуфиналистки турнира WTA 500 в Абу-Даби
Без Жабер. Стали известны полуфиналистки турнира WTA 500 в Абу-Даби
09.02.2024, 18:31
Теннис
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
09.02.2024, 11:35 22
Футбол
Европейский гранд нацелился на вратаря Реала и предлагает менее 10 млн евро
Европейский гранд нацелился на вратаря Реала и предлагает менее 10 млн евро
09.02.2024, 16:15 4
Футбол
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
10.02.2024, 08:10
Футбол
ФОТО. Лидер Жироны покинул поле со слезами после разгрома от Реала
ФОТО. Лидер Жироны покинул поле со слезами после разгрома от Реала
11.02.2024, 06:20 6
Футбол
Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
09.02.2024, 17:03
Хоккей
Королевский урок. Реал уничтожил Жирону
Королевский урок. Реал уничтожил Жирону
10.02.2024, 21:26 202
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем