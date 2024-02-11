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  4. Из УПЛ предложений не было. Пластун рассказал, почему перешел в Ордабасы
Украина. Премьер лига
11 февраля 2024, 12:44 |
218
0

Из УПЛ предложений не было. Пластун рассказал, почему перешел в Ордабасы

Защитник пока имеет положительные впечатления от казахского клуба

11 февраля 2024, 12:44 |
218
0
Из УПЛ предложений не было. Пластун рассказал, почему перешел в Ордабасы
ФК Ордабасы. Игорь Пластун

Защитник «Ордабасы» Игорь Пластун рассказал, почему перешел именно в казахский клуб.

– Игорь, поздравляем Вас с присоединением к «Ордабасы». Какие первые впечатления от нового клуба?

– Спасибо. Все хорошо, впечатления положительные. Когда ты переходишь в новую команду – это всегда выход из зоны комфорта. Вчера был мой первый день в клубе, который прошел очень насыщенно. Со всеми людьми нужно было поговорить и уделить время. За день устал. Сегодня хорошо поспал и уже начинаю жить по расписанию новой команды.

– На какой срок Вы подписали соглашение?

– На один сезон.

– Как сложился трансфер в «Ордабасы»?

– Последние месяцы я фактически отсутствовал в «Лудогорце» по причинам, о которых уже не хочу говорить. Это история. У меня соглашение было рассчитано до лета, но мои агенты Сергей Серебренников и Вадим Шаблий, с которыми я сотрудничаю уже почти десять лет, искали варианты. И вот «Ордабасы» проявили инициативу, чтобы подписать меня. Для меня всегда при выборе клуба на первом месте стояла спортивная составляющая. Эта команда стала чемпионом своей страны и будет выступать в квалификации Лиги чемпионов. Конечно, этот вариант меня захватил, и я сразу согласился. Дальше уже была работа агентов и все решилось за день-два.

– Украинские клубы проявляли к вам интерес?

– Нет, из Украины я не получал ни одного предложения.

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Игорь Пластун Лудогорец Ордабасы Вадим Шаблий Сергей Серебренников чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Болгарии по футболу чемпионат Казахстана по футболу
Источник Украинский футбол
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