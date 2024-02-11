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11 февраля 2024, 12:15 |
127
0

Экс-ассистент ван Леувена в Шахтере будет работать в академии Аякса в ОАЭ

Деннис Гентенар провел в Украине лишь несколько месяцев

11 февраля 2024, 12:15 |
127
0
Экс-ассистент ван Леувена в Шахтере будет работать в академии Аякса в ОАЭ
ФК Шахтер. Деннис Гентенар

48-летний тренер вратарей Деннис Гентенар, который с июля по октябрь минувшего года входил в штаб Патрика ван Леувена в «Шахтере», продолжит карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах.

Сообщается, что специалист принял приглашение от «Аякса», и теперь будет тренировать молодых вратарей из академии этого клуба, которая расположена в Дубае.

Ранее Гентенар уже работал в структуре амстердамского клуба. В сезоне-2018/19 Деннис был тренером вратарей в молодежном составе «Аякса».

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Источник SoccerNews.nl
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