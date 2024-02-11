Экс-ассистент ван Леувена в Шахтере будет работать в академии Аякса в ОАЭ

48-летний тренер вратарей Деннис Гентенар, который с июля по октябрь минувшего года входил в штаб Патрика ван Леувена в «Шахтере», продолжит карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах.

Сообщается, что специалист принял приглашение от «Аякса», и теперь будет тренировать молодых вратарей из академии этого клуба, которая расположена в Дубае.

Ранее Гентенар уже работал в структуре амстердамского клуба. В сезоне-2018/19 Деннис был тренером вратарей в молодежном составе «Аякса».