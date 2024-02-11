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  4. ФОТО. Шахтер показал обновленный дизайн клубного автобуса
Украина. Премьер лига
11 февраля 2024, 11:57 |
505
0

ФОТО. Шахтер показал обновленный дизайн клубного автобуса

На нем команда отправится на первый матч Лиги Европы против «Марселя»

11 февраля 2024, 11:57 |
505
0
ФОТО. Шахтер показал обновленный дизайн клубного автобуса
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» в своих официальных социальных сетях опубликовал фото обновленного клубного автобуса.

Средство для наземного передвижения разрисовали в черный цвет, добавив с обеих сторон надпись «SHAKHTAR» оранжевыми буквами. Интересно, что на каждой из букв изображен какой-то знаковый бывший игрок «горняков», например Дарио Срна или Михаил Мудрик.

На этом автобусе дончане отправятся в Гамбург, чтобы сыграть первый матч плей-офф Лиги Европы против «Марселя». Поединок состоится 15 февраля в 19:00 по киевскому времени.

ФОТО. Шахтер показал обновленный дизайн клубного автобуса

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Шахтер Донецк Марсель Марсель - Шахтер Шахтер - Марсель Лига Европы автобусы фото Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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