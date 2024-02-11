Донецкий «Шахтер» в своих официальных социальных сетях опубликовал фото обновленного клубного автобуса.

Средство для наземного передвижения разрисовали в черный цвет, добавив с обеих сторон надпись «SHAKHTAR» оранжевыми буквами. Интересно, что на каждой из букв изображен какой-то знаковый бывший игрок «горняков», например Дарио Срна или Михаил Мудрик.

На этом автобусе дончане отправятся в Гамбург, чтобы сыграть первый матч плей-офф Лиги Европы против «Марселя». Поединок состоится 15 февраля в 19:00 по киевскому времени.

ФОТО. Шахтер показал обновленный дизайн клубного автобуса