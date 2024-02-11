ФОТО. Шахтер показал обновленный дизайн клубного автобуса
На нем команда отправится на первый матч Лиги Европы против «Марселя»
Донецкий «Шахтер» в своих официальных социальных сетях опубликовал фото обновленного клубного автобуса.
Средство для наземного передвижения разрисовали в черный цвет, добавив с обеих сторон надпись «SHAKHTAR» оранжевыми буквами. Интересно, что на каждой из букв изображен какой-то знаковый бывший игрок «горняков», например Дарио Срна или Михаил Мудрик.
На этом автобусе дончане отправятся в Гамбург, чтобы сыграть первый матч плей-офф Лиги Европы против «Марселя». Поединок состоится 15 февраля в 19:00 по киевскому времени.
ФОТО. Шахтер показал обновленный дизайн клубного автобуса
😍 Оновлений дизайн автобуса «Шахтаря» 🚌— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 10, 2024
⛽️ Заправилися пальним на АЗК «БРСМ-Нафта» та вирушаємо до Гамбурга зустрічати команду перед матчем Ліги Європи 🧡
Як вам новий дизайн? ✍️ Пишіть у коментарях!#Shakhtar #БРСМ #Україна #Гамбург #UEL pic.twitter.com/BdRSwaohP5
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