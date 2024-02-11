Елена Рыбакина – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 500 в Абу-Даби
11 февраля состоится финальный матч хардового турнира серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).
В матче за титул 1-я сеяная и 5-я ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) сыграет против «нейтральной» теннисистки Дарьи Касаткиной. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.
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Это будет 5-я встреча теннисисток. Счеты в очных матчах 2:2.
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