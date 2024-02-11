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  4. Елена Рыбакина – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
11 февраля 2024, 10:46 |
128
0

Елена Рыбакина – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 500 в Абу-Даби

11 февраля 2024, 10:46 |
128
0
Елена Рыбакина – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

11 февраля состоится финальный матч хардового турнира серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

В матче за титул 1-я сеяная и 5-я ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) сыграет против «нейтральной» теннисистки Дарьи Касаткиной. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисисток. Счеты в очных матчах 2:2.

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Елена Рыбакина Дарья Касаткина смотреть онлайн WTA Абу-Даби
Источник Sport.ua
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