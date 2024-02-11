Другие новости11 февраля 2024, 10:35 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 февраля
Важные события во всех видах спорта
11 февраля 2024, 10:35 |
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В воскресенье, 11 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
16:00 Вест Хэм – Арсенал
18:30 Астон Вилла – Манчестер Юнайтед
19:30 Севилья – Атлетико
22:00 Барселона – Гранада
ТЕННИС
13:00 Кэролайн Доулхайд – Марта Костюк
13:00 Леся Цуренко – Зейнеп Сонмез
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