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11 февраля 2024, 10:35 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 февраля

Важные события во всех видах спорта

11 февраля 2024, 10:35 |
21
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 11 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Вест Хэм – Арсенал

Favbet 7.04 – 4.83 – 1.50

18:30 Астон Вилла – Манчестер Юнайтед

Favbet 2.33 – 3.87 – 3.06

19:30 Севилья – Атлетико

Favbet 3.88 – 3.60 – 2.09

22:00 Барселона – Гранада

Favbet 1.20 – 8.85 – 14.30

ТЕННИС

13:00 Кэролайн Доулхайд – Марта Костюк

Favbet 3.51 – 1.31

13:00 Леся Цуренко – Зейнеп Сонмез

Favbet 1.21 – 4.53

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Источник Sport.ua
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