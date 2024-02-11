ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 февраля

В воскресенье, 11 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Вест Хэм – Арсенал

7.04 – 4.83 – 1.50

18:30 Астон Вилла – Манчестер Юнайтед

2.33 – 3.87 – 3.06

19:30 Севилья – Атлетико

3.88 – 3.60 – 2.09

22:00 Барселона – Гранада

1.20 – 8.85 – 14.30

ТЕННИС

13:00 Кэролайн Доулхайд – Марта Костюк

3.51 – 1.31

13:00 Леся Цуренко – Зейнеп Сонмез

1.21 – 4.53