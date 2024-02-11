Беллингем догнал Бекхэма по голам за Реал

Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем оформил дубль в матче Ла Лиги против «Жироны» (4:0).

На счету 20-летнего хавбека стало 20 голов в 29 играх за «Реал». По этому показателю Беллингем догнал своего легендарного соотечественника Дэвида Бекхэма, который провел 159 матчей в составе мадридского клуба.

Отметим, что Беллингем уже занимает 28-е место в истории «Реала» по голам среди полузащитников. Также на счету Джуда 16 голов в чемпионате Испании – это лучший показатель для полузащитников «Реала» в Ла Лиге в 21-м веке. 13 голов в сезоне-2014/2015 провел Хамес Родригес, 10 мячей в сезоне-2016/2017 забил Иско.