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  4. ВИДЕО. Шесть мячей Динамо U19 в ворота ровесников из Дании
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11 февраля 2024, 09:26 |
404
0

ВИДЕО. Шесть мячей Динамо U19 в ворота ровесников из Дании

Подопечные Игоря Костюка готовятся на сборе в Турции

11 февраля 2024, 09:26 |
404
0
ВИДЕО. Шесть мячей Динамо U19 в ворота ровесников из Дании
ФК Динамо

Юношеская команда «Динамо» продолжает подготовку ко второй части сезона в чемпионате Украины U19 в Турции. В рамках зимнего сбора команда провела очередной контрольный матч. В этот раз соперником «бело-синих» стала юношеская команда клуба «Видовре», представляющая Данию.

С первых минут встречи подопечные Игоря Костюка взяли игру под свой контроль и регулярно создавали опасные моменты у владений соперника. Футболисты же «Видовре» в основном проводили острые контрвыпады, причем некоторые из них были достаточно опасными. Несколько раз мяч пролетал в считанных сантиметрах от штанги. Но динамовские защитники не так часто позволяли оппоненту подходить к своим воротам слишком близко. Впрочем, первая половина тайма прошла в борьбе и без забитых мячей.

Самое интересное динамовцы оставили на вторую половину тайма. Пашко низом разыграл штрафной, назначенный на правом фланге атаки, Пономаренко получил мяч, воспользовался позиционной ошибкой голкипера и метров с 20-ти направил его в ближний угол ворот – 1:0.

А незадолго до свистка на перерыв киевляне устроили настоящий штурм владений датской команды. Сначала Пашко сделал еще одну замечательную передачу справа, но на удар Билого в створ ворот смог среагировать вратарь. После подачи от угловой отметки головой наносил удар Балаба, но и в этом моменте вратарь выручил. А вот после атаки вторым темпом и он оказался бессилен, когда Ищенко неотразимо пробил метров с 18-ти – 2:0.

Только начался второй тайм, как «бело-синие» довели счет до крупного. Голкипер ошибся, выбивая мяч от ворот, попав в Кремчанина, Дмитрий подхватил мяч и поразил уже пустые ворота – 3:0. Вскоре Пономаренко здорово пробил со штрафного – вратарь в прыжке перевел мяч на угловой. В дальнейшем преимущество киевлян тоже было безоговорочным, поэтому следующий забитый мяч был только вопросом времени. Украинцы провели его на 63-й минуте, когда Пашко справа сделал отличную навесную передачу в штрафную, а Лобко головой переправил мяч – 4:0.

Не прошло и минуты, как счет стал 5:0: Осипенко прорвался к воротам и из пределов штрафной отправил мяч в правый от себя угол ворот по недостижимой для голкипера траектории. Но на этом наша команда не остановилась и продолжала регулярно создавать опасные моменты у чужих владений, не давая никакого шанса сопернику сократить отставание в счете.

Незадолго до финального свистка окончательный счет установил Лобко, оформивший дубль. Виталий принял мяч во вратарской и вторым касанием с нескольких метров «расстрелял» вратаря – 6:0.

Отметим, что свой следующий контрольный поединок «Динамо» U19 проведет в следующую пятницу, 16 февраля, против еще одной датской команды «Раннерс» U19.

Контрольный матч

«Динамо» U19 – «Видовре» U19 – 6:0 (2:0)

«Динамо»: Гудыменко, Балаба, Сизонюк, Гусев, Рыбак, Ищенко, Осипенко, Билый, Кремчанин, Маткевич, Пономаренко.

На замену выходили: Игнатенко, Пашко, Захарченко, Котуха, Озимай, Лобко, Янчишин, Калын, Герич, Люсин, Редушко, Король.

Голы: Пономаренко (36), Ищенко (45), Кремчанин (47), Лобко (63, 89), Осипенко (64).

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Динамо Киев U-19 учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Источник ФК Динамо Киев
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