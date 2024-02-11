Динамо не сбавляет обороты на сборе в Турции

Завершается третья неделя зимних тренировочных сборов «Динамо», которые команда Александра Шовковского проводит в Турции.

На следующий день после двух игровых дней, во время которых «бело-синие» провели контрольные матчи с латвийским клубом «Лиепая» и «Шкендией» из Северной Македонии, команда провела одну тренировку на зеленом газоне.

После активной разминки динамовцы провели комплекс игровых упражнений. В частности, команда работала над качеством передач, после чего, разделившись на четыре команды, соревновалась в игре на маленькие ворота, в то время как голкиперы занимались отдельно.

Затем полевые игроки были поделены уже на две команды и сыграли на стандартные ворота с голкиперами. А завершилась тренировка ударами по воротам головой и ногой после фланговых передач.

Впереди у киевлян запланировано еще четыре спарринга на турецком сборе, ближайший из которых состоится в понедельник, 12 февраля.