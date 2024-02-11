ВИДЕО. Фокус – на Марселе. Шахтер провел тренировку в Белеке
«Горняки» готовятся к старту в плей-офф Лиги Европы
Футболисты «Шахтера» начали акцентированную подготовку к первому матчу стыкового этапа Лиги Европы с французским «Марселем», который состоится в ближайший четверг в Гамбурге.
10 февраля, после полученного накануне выходного, команда Марино Пушича вернулась к работе и провела тренировку в Белеке.
Начав с тренажерного зала, дальше «оранжево-черные» переместились на поле, где выполнили упражнения на держание мяча на 6 маленьких ворот, а также сыграли двусторонний матч на полполя в формате 10 на 10 с нейтральными игроками. А вечером команду ожидало теоретическое занятие.
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