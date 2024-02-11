ВИДЕО. Фокус – на Марселе. Шахтер провел тренировку в Белеке

Футболисты «Шахтера» начали акцентированную подготовку к первому матчу стыкового этапа Лиги Европы с французским «Марселем», который состоится в ближайший четверг в Гамбурге.

10 февраля, после полученного накануне выходного, команда Марино Пушича вернулась к работе и провела тренировку в Белеке.

Начав с тренажерного зала, дальше «оранжево-черные» переместились на поле, где выполнили упражнения на держание мяча на 6 маленьких ворот, а также сыграли двусторонний матч на полполя в формате 10 на 10 с нейтральными игроками. А вечером команду ожидало теоретическое занятие.