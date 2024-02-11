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  4. ВИДЕО. Фокус – на Марселе. Шахтер провел тренировку в Белеке
Лига Европы
11 февраля 2024, 08:26 |
92
0

ВИДЕО. Фокус – на Марселе. Шахтер провел тренировку в Белеке

«Горняки» готовятся к старту в плей-офф Лиги Европы

11 февраля 2024, 08:26 |
92
0
ВИДЕО. Фокус – на Марселе. Шахтер провел тренировку в Белеке
ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» начали акцентированную подготовку к первому матчу стыкового этапа Лиги Европы с французским «Марселем», который состоится в ближайший четверг в Гамбурге.

10 февраля, после полученного накануне выходного, команда Марино Пушича вернулась к работе и провела тренировку в Белеке.

Начав с тренажерного зала, дальше «оранжево-черные» переместились на поле, где выполнили упражнения на держание мяча на 6 маленьких ворот, а также сыграли двусторонний матч на полполя в формате 10 на 10 с нейтральными игроками. А вечером команду ожидало теоретическое занятие.

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Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Марино Пушич Лига Европы Марсель Шахтер - Марсель
Источник ФК Шахтер Донецк
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