Чемпионат Нидерландов. Разгромная победа Твенте, АЗ снова не виыграл

Закончились четыре матча чемпионата Нидерландов. Среди прочих стоит отметить разгром выездную победу «Твенте» и ничью в матче «АЗ Алкмаар» (команда не побеждает уже шесть матчей подряд).

Чемпионат Нидерландов 21 тур

Эксельсиор – Твенте – 0:3

Голы: Дан Ротс, 2, ван Вольсвинкель, 5, 13

Алмере Сити – АЗ Алкмаар – 0:0

Хераклес – Витесс – 3:2

Голы: Брейн, 30, Хорнкамп, 57, 71 – Козловски, 24, Мелленстен, 27

Валвейк – Неймеген – 2:0

Голы: Мин, 7, 22, пен

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