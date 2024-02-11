10.02.2024 21:00 – FT 0 : 0
Нидерланды11 февраля 2024, 06:00 | Обновлено 11 февраля 2024, 07:06
91
0
Чемпионат Нидерландов. Разгромная победа Твенте, АЗ снова не виыграл
Состоялись четыре матча местного первенства
11 февраля 2024, 06:00 | Обновлено 11 февраля 2024, 07:06
91
0
Закончились четыре матча чемпионата Нидерландов. Среди прочих стоит отметить разгром выездную победу «Твенте» и ничью в матче «АЗ Алкмаар» (команда не побеждает уже шесть матчей подряд).
Чемпионат Нидерландов 21 тур
Эксельсиор – Твенте – 0:3
Голы: Дан Ротс, 2, ван Вольсвинкель, 5, 13
Алмере Сити – АЗ Алкмаар – 0:0
Хераклес – Витесс – 3:2
Голы: Брейн, 30, Хорнкамп, 57, 71 – Козловски, 24, Мелленстен, 27
Валвейк – Неймеген – 2:0
Голы: Мин, 7, 22, пен
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 февраля 2024, 12:15 4
Максим Левицкий в свое время выступал за сборную Украины
Футбол | 11 февраля 2024, 00:35 0
Финал между командами Нигерии и Кот-д'Ивуара состоится 11 февраля
Футбол | 10.02.2024, 14:57
Футбол | 10.02.2024, 21:26
Футбол | 10.02.2024, 23:37
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.02.2024, 09:01 4
09.02.2024, 16:15 4
Хоккей
09.02.2024, 10:30 1
09.02.2024, 18:31 14
09.02.2024, 11:39 17
10.02.2024, 00:09 1