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Чемпионат Нидерландов
Алмере Сити
10.02.2024 21:00 – FT 0 : 0
АЗ Алкмаар
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Нидерланды
11 февраля 2024, 06:00 | Обновлено 11 февраля 2024, 07:06
91
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Чемпионат Нидерландов. Разгромная победа Твенте, АЗ снова не виыграл

Состоялись четыре матча местного первенства

11 февраля 2024, 06:00 | Обновлено 11 февраля 2024, 07:06
91
0
Чемпионат Нидерландов. Разгромная победа Твенте, АЗ снова не виыграл
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились четыре матча чемпионата Нидерландов. Среди прочих стоит отметить разгром выездную победу «Твенте» и ничью в матче «АЗ Алкмаар» (команда не побеждает уже шесть матчей подряд).

Чемпионат Нидерландов 21 тур

Эксельсиор – Твенте – 0:3

Голы: Дан Ротс, 2, ван Вольсвинкель, 5, 13

Алмере Сити – АЗ Алкмаар – 0:0

Хераклес – Витесс – 3:2

Голы: Брейн, 30, Хорнкамп, 57, 71 – Козловски, 24, Мелленстен, 27

Валвейк – Неймеген – 2:0

Голы: Мин, 7, 22, пен

ТУРНИРНА ТАБЛИЦА

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Источник Sport.ua
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