Бельгия11 февраля 2024, 05:20 | Обновлено 11 февраля 2024, 06:00
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Чемпионат Бельгии. Разгром от Брюгге, победа Стандарда
Состоялись матчи бельгийского чемпионата
11 февраля 2024, 05:20 | Обновлено 11 февраля 2024, 06:00
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Закончились три матча чемпионата Бельгии по футболу. «Брюгге», продолжающий погоню за «Сент-Жилуазом», разгромил дома «Эйпен» со счетом 4:0. «Сент-Трюйден» минимально выиграл у «Кортрейка», как и «Стандарт» у «Ауд-Хеверле».
Чемпионат Бельгии. 25 тур
Сент-Трюйден – Кортрейк – 1:0
Гол: Фуджи, 40, аг
Брюгге – Эйпен – 4:0
Голы: Нильсен, 14, Ютгла, 30, Ольсен, 75, Мехеле, 78
Стандард – Ауд-Хеверле – 1:0
Гол: О'Нилл, 19
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