Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпионат Бельгии. Разгром от Брюгге, победа Стандарда
Чемпионат Бельгии
Брюгге
10.02.2024 21:45 – FT 4 : 0
Эйпен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
11 февраля 2024, 05:20 | Обновлено 11 февраля 2024, 06:00
11
0

Чемпионат Бельгии. Разгром от Брюгге, победа Стандарда

Состоялись матчи бельгийского чемпионата

11 февраля 2024, 05:20 | Обновлено 11 февраля 2024, 06:00
11
0
Чемпионат Бельгии. Разгром от Брюгге, победа Стандарда
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились три матча чемпионата Бельгии по футболу. «Брюгге», продолжающий погоню за «Сент-Жилуазом», разгромил дома «Эйпен» со счетом 4:0. «Сент-Трюйден» минимально выиграл у «Кортрейка», как и «Стандарт» у «Ауд-Хеверле».

Чемпионат Бельгии. 25 тур

Сент-Трюйден – Кортрейк – 1:0

Гол: Фуджи, 40, аг

Брюгге – Эйпен – 4:0

Голы: Нильсен, 14, Ютгла, 30, Ольсен, 75, Мехеле, 78

Стандард – Ауд-Хеверле – 1:0

Гол: О'Нилл, 19

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

По теме:
Матч-триллер. Вестерло с Сидорчуком вырвал ничью у лидера чемпионата
Брюгге справился с Сент-Жилуазом в первом матче полуфинала Кубка Бельгии
Чемпионат Бельгии. Брюгге уступил Антверпену, Андерлехт переиграл Гент
Брюгге Стандард Ауд-Хеверле Левен Эйпен Сент-Трюйден Кортрейк чемпионат Бельгии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона
Футбол | 10 февраля 2024, 09:01 4
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона

Поединок состоится 10 февраля в 19:30 по Киеву

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Футбол | 11 февраля 2024, 05:12 0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель

Поединок пройдет 15 февраля в 19:45 в немецком Гамбурге

ОФИЦИАЛЬНО. Заря объявила о возвращении бразильца Жуниньо
Футбол | 10.02.2024, 23:37
ОФИЦИАЛЬНО. Заря объявила о возвращении бразильца Жуниньо
ОФИЦИАЛЬНО. Заря объявила о возвращении бразильца Жуниньо
Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?
Футбол | 11.02.2024, 00:43
Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?
Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
Футбол | 10.02.2024, 12:15
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин назвал своего кумира на вратарской позиции
Лунин назвал своего кумира на вратарской позиции
09.02.2024, 07:50 1
Футбол
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
10.02.2024, 08:10
Футбол
Сборная Украины обыграла Польшу впервые за 11 лет
Сборная Украины обыграла Польшу впервые за 11 лет
10.02.2024, 00:09 1
Хоккей
Украинизация была недолгой. Почему Вьюнник не хочет играть за Шахтер
Украинизация была недолгой. Почему Вьюнник не хочет играть за Шахтер
09.02.2024, 13:12 47
Футбол
Европейский гранд нацелился на вратаря Реала и предлагает менее 10 млн евро
Европейский гранд нацелился на вратаря Реала и предлагает менее 10 млн евро
09.02.2024, 16:15 4
Футбол
Без Жабер. Стали известны полуфиналистки турнира WTA 500 в Абу-Даби
Без Жабер. Стали известны полуфиналистки турнира WTA 500 в Абу-Даби
09.02.2024, 18:31
Теннис
Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса
Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса
09.02.2024, 07:40 3
Бокс
Хет-трик с пенальти. Сборная Катара второй раз подряд выиграла Кубок Азии
Хет-трик с пенальти. Сборная Катара второй раз подряд выиграла Кубок Азии
10.02.2024, 19:15 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем