Чемпионат Бельгии. Разгром от Брюгге, победа Стандарда

Закончились три матча чемпионата Бельгии по футболу. «Брюгге», продолжающий погоню за «Сент-Жилуазом», разгромил дома «Эйпен» со счетом 4:0. «Сент-Трюйден» минимально выиграл у «Кортрейка», как и «Стандарт» у «Ауд-Хеверле».

Чемпионат Бельгии. 25 тур

Сент-Трюйден – Кортрейк – 1:0

Гол: Фуджи, 40, аг

Брюгге – Эйпен – 4:0

Голы: Нильсен, 14, Ютгла, 30, Ольсен, 75, Мехеле, 78

Стандард – Ауд-Хеверле – 1:0

Гол: О'Нилл, 19

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