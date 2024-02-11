Украина. Премьер лига11 февраля 2024, 03:23 | Обновлено 11 февраля 2024, 03:29
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Стали известны даты и время матчей 19-го тура УПЛ
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей
11 февраля 2024, 03:23 | Обновлено 11 февраля 2024, 03:29
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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 19-го тура УПЛ сезона 2023/24.
Поединки 19-го тура Украинской Премьер-лиги пройдут с 1 по 3 марта.
УПЛ. 19-й тур
1 марта (пятница)
- 18:00. Полесье – ЛНЗ
2 марта (суббота)
- 13:00. Минай – Металлист 1925
- 15:30. Динамо – Черноморец
- 15:30. Ворскла – Верес
- 18:00. Колос – Рух
3 марта (воскресенье)
- 13:00. Оболонь – Днепр-1
- 15:30. Александрия – Заря
- 18:00. Шахтер – Кривбасс
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