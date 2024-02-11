Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны даты и время матчей 19-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
11 февраля 2024, 03:23 | Обновлено 11 февраля 2024, 03:29
115
0

Стали известны даты и время матчей 19-го тура УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей

11 февраля 2024, 03:23 | Обновлено 11 февраля 2024, 03:29
115
0
Стали известны даты и время матчей 19-го тура УПЛ
ФК Черноморец

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 19-го тура УПЛ сезона 2023/24.

Поединки 19-го тура Украинской Премьер-лиги пройдут с 1 по 3 марта.

УПЛ. 19-й тур

1 марта (пятница)

  • 18:00. Полесье – ЛНЗ

2 марта (суббота)

  • 13:00. Минай – Металлист 1925
  • 15:30. Динамо – Черноморец
  • 15:30. Ворскла – Верес
  • 18:00. Колос – Рух

3 марта (воскресенье)

  • 13:00. Оболонь – Днепр-1
  • 15:30. Александрия – Заря
  • 18:00. Шахтер – Кривбасс
По теме:
ЛНЗ – Спартак Миява – 3:1. Начали второй сбор с победы. Видео голов и обзор
Днепр-1 – Аркадаг – 1:0. Гол Адамюка, асист Пихаленка. Видео гола и обзор
Заря – Пюник – 4:0. Разгром армян. Видео голов и обзор матча
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Минай Металлист 1925 Днепр-1 Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы даты и время матчей
Источник УПЛ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это не наш уровень. Тренер Жироны оценил катастрофу в матче против Реала
Футбол | 10 февраля 2024, 22:18 5
Это не наш уровень. Тренер Жироны оценил катастрофу в матче против Реала
Это не наш уровень. Тренер Жироны оценил катастрофу в матче против Реала

Мичел не критикует команду за поражение

Лунин услышал важное обещание от Переса. Что сказал Флорентино?
Футбол | 10 февраля 2024, 07:15 9
Лунин услышал важное обещание от Переса. Что сказал Флорентино?
Лунин услышал важное обещание от Переса. Что сказал Флорентино?

Президент «Реала» сообщил, в каких матчах будет играть Андрей

ФОТО. Усик первый раз увидел свою новорожденную дочь
Бокс | 10.02.2024, 08:35
ФОТО. Усик первый раз увидел свою новорожденную дочь
ФОТО. Усик первый раз увидел свою новорожденную дочь
Валенсия без Яремчука проиграла конкуренту в борьбе за еврокубки
Футбол | 10.02.2024, 23:59
Валенсия без Яремчука проиграла конкуренту в борьбе за еврокубки
Валенсия без Яремчука проиграла конкуренту в борьбе за еврокубки
Королевский урок. Реал уничтожил Жирону
Футбол | 10.02.2024, 21:26
Королевский урок. Реал уничтожил Жирону
Королевский урок. Реал уничтожил Жирону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без Жабер. Стали известны полуфиналистки турнира WTA 500 в Абу-Даби
Без Жабер. Стали известны полуфиналистки турнира WTA 500 в Абу-Даби
09.02.2024, 18:31
Теннис
ЧМ-2024. Дмитренко – 12-я в спринте, бенефис Франции
ЧМ-2024. Дмитренко – 12-я в спринте, бенефис Франции
09.02.2024, 19:40 14
Биатлон
Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
10.02.2024, 14:57 11
Футбол
Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
09.02.2024, 11:39 17
Футбол
Лунин назвал своего кумира на вратарской позиции
Лунин назвал своего кумира на вратарской позиции
09.02.2024, 07:50 1
Футбол
ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена
ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена
09.02.2024, 18:31 14
Футбол
Сборная Украины обыграла Польшу в напряженном матче олимпийского отбора
Сборная Украины обыграла Польшу в напряженном матче олимпийского отбора
09.02.2024, 23:46 28
Хоккей
Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
09.02.2024, 17:03
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем