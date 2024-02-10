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Чемпионат Бельгии
Юнион Сент-Жилуаз
10.02.2024 19:15 – FT 2 : 2
Вестерло
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Бельгия
10 февраля 2024, 21:28 | Обновлено 10 февраля 2024, 21:29
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Матч-триллер. Вестерло с Сидорчуком вырвал ничью у лидера чемпионата

Состоялся поединок 25-тура Лиги Жюпиле

10 февраля 2024, 21:28 | Обновлено 10 февраля 2024, 21:29
727
0
Матч-триллер. Вестерло с Сидорчуком вырвал ничью у лидера чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

В поединке 25-го тура чемпионата Бельгии «Вестерло» сыграл в сенсационную ничью 2:2 против лидера чемпионата «Юнион Сент-Жилуаз»

Гости благодаря точному удару с пенальти вырвали одно очко на 90+6 минуте.

Украинский полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук вышел в стартовом составе и отыграл 69 минут. За свое выступление Сидорчук получил от статистического портала WhoScored оценку 6.6 баллов.

«Вестерло» занимает 11 место в чемпионате с 26 очками в активе.

Чемпионат Бельгии. 25-й тур, 10 февраля

Юнион Сент-Жилуаз – Вестерло – 2:2

Голы: Лапуссен, 16, 59 – ван ден Кейбус, 6, Мадсен, 90+6 (пен).

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Юнион Сент-Жилуаз Вестерло Сергей Сидорчук чемпионат Беларуси по футболу WhoScored
Источник Sport.ua
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