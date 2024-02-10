Матч-триллер. Вестерло с Сидорчуком вырвал ничью у лидера чемпионата

В поединке 25-го тура чемпионата Бельгии «Вестерло» сыграл в сенсационную ничью 2:2 против лидера чемпионата «Юнион Сент-Жилуаз»

Гости благодаря точному удару с пенальти вырвали одно очко на 90+6 минуте.

Украинский полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук вышел в стартовом составе и отыграл 69 минут. За свое выступление Сидорчук получил от статистического портала WhoScored оценку 6.6 баллов.

«Вестерло» занимает 11 место в чемпионате с 26 очками в активе.

Чемпионат Бельгии. 25-й тур, 10 февраля

Юнион Сент-Жилуаз – Вестерло – 2:2

Голы: Лапуссен, 16, 59 – ван ден Кейбус, 6, Мадсен, 90+6 (пен).

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