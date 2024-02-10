Матч-триллер. Вестерло с Сидорчуком вырвал ничью у лидера чемпионата
Состоялся поединок 25-тура Лиги Жюпиле
В поединке 25-го тура чемпионата Бельгии «Вестерло» сыграл в сенсационную ничью 2:2 против лидера чемпионата «Юнион Сент-Жилуаз»
Гости благодаря точному удару с пенальти вырвали одно очко на 90+6 минуте.
Украинский полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук вышел в стартовом составе и отыграл 69 минут. За свое выступление Сидорчук получил от статистического портала WhoScored оценку 6.6 баллов.
«Вестерло» занимает 11 место в чемпионате с 26 очками в активе.
Чемпионат Бельгии. 25-й тур, 10 февраля
Юнион Сент-Жилуаз – Вестерло – 2:2
Голы: Лапуссен, 16, 59 – ван ден Кейбус, 6, Мадсен, 90+6 (пен).
Een intense strijd eindigt in een gelijkspel tegen de competitieleider. #enallemaalsamen #jupilerproleague #usgwes pic.twitter.com/DlNDvcL98M— KVC Westerlo (@KVCWesterlo) February 10, 2024
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