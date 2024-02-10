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Испания
10 февраля 2024, 21:05 | Обновлено 10 февраля 2024, 21:12
986
0

ВИДЕО. Родриго сделал счет неприличным. Худший матч Жироны в сезоне?

«Галактикос» забили четвертый гол в матче

10 февраля 2024, 21:05 | Обновлено 10 февраля 2024, 21:12
986
0
ВИДЕО. Родриго сделал счет неприличным. Худший матч Жироны в сезоне?
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

10 февраля проходит центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».

Поединок 24 тура проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 61-й минуте голом отличился Родриго и сделал счет в матче 4:0.

Для бразильца этот гол стал восьмым в Ла Лиге, кроме этого у него еще четыре ассиста.

ВИДЕО. Родриго сделал счет неприличным. Худший матч Жироны в сезоне?

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Источник Sport.ua
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