10 февраля проходит центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».

Поединок 24 тура проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании.



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На 61-й минуте голом отличился Родриго и сделал счет в матче 4:0.

Для бразильца этот гол стал восьмым в Ла Лиге, кроме этого у него еще четыре ассиста.

ВИДЕО. Родриго сделал счет неприличным. Худший матч Жироны в сезоне?