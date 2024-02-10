Испания10 февраля 2024, 21:05 | Обновлено 10 февраля 2024, 21:12
986
0
ВИДЕО. Родриго сделал счет неприличным. Худший матч Жироны в сезоне?
«Галактикос» забили четвертый гол в матче
10 февраля 2024, 21:05 | Обновлено 10 февраля 2024, 21:12
986
0
10 февраля проходит центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».
Поединок 24 тура проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 61-й минуте голом отличился Родриго и сделал счет в матче 4:0.
Для бразильца этот гол стал восьмым в Ла Лиге, кроме этого у него еще четыре ассиста.
ВИДЕО. Родриго сделал счет неприличным. Худший матч Жироны в сезоне?
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 февраля 2024, 22:06 0
«Сливочные» победили в матче со счетом 4:0
Хоккей | 10 февраля 2024, 00:09 1
Сложная победа по буллитам
Футбол | 10.02.2024, 19:01
Бокс | 10.02.2024, 08:35
Футбол | 10.02.2024, 21:26
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.02.2024, 07:50 1
Футбол
09.02.2024, 07:40 3
08.02.2024, 18:23 1
09.02.2024, 10:30 1
08.02.2024, 23:02 6
09.02.2024, 23:46 28
09.02.2024, 11:35 21