ВИДЕО. Беллингем отрывается от Довбика на два гола. Реал громит Жирону
Команда Мичела уступает со счетом 0:3
10 февраля проходит центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».
Поединок 24 тура проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 54-й минуте дубль в матче оформил Джуд Беллингем, сделавший счет разгромным (3:0).
Англичанин в гонке бомбардиров оторвался от Артема Довбика уже на два гола, у англичанина это 17 точный удар.
ВИДЕО. Беллингем отрывается от Довбика на два гола. Реал громит Жирону
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Французская команда не одержала ни одной победы в пяти последних матчах
Президент «Реала» сообщил, в каких матчах будет играть Андрей