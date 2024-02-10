10 февраля проходит центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».

Поединок 24 тура проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании.



Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 54-й минуте дубль в матче оформил Джуд Беллингем, сделавший счет разгромным (3:0).

Англичанин в гонке бомбардиров оторвался от Артема Довбика уже на два гола, у англичанина это 17 точный удар.

ВИДЕО. Беллингем отрывается от Довбика на два гола. Реал громит Жирону