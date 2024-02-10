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Испания
10 февраля 2024, 20:49 | Обновлено 10 февраля 2024, 20:53
147
1

ВИДЕО. Первые действия Лунина. Как Андрей прервал передачу на Довбика

10 февраля проходит центральный поединок 24-го тура Ла Лиги «Реал» – «Жирона»

10 февраля 2024, 20:49 | Обновлено 10 февраля 2024, 20:53
147
1
ВИДЕО. Первые действия Лунина. Как Андрей прервал передачу на Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

10 февраля проходит центральный матч 24-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Жирона» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании.

После первого тайма был счет 2:0 в пользу «сливочных», ворота которых защищает украинец Андрей Лунин. В составе гостей с первых минут вышли 2 представителя Украины: Артем Довбик и Виктор Цыганков.

В 1-й половине встречи у Лунина не было работы. Но на старте второго тайма Андрею все-таки пришлось вступить в игру.

❗️ ВИДЕО. Первые действия Лунина. Как Андрей прервал передачу на Довбика

Лунин прервал прострел с правого фланга на Довбика, надежно отбив мяч.

На 55-й минуте счет 3:0.

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Источник Sport.ua
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Михайло Думич
Де відео? А його нема). На сайті.
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