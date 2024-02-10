10 февраля проходит центральный матч 24-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Жирона» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании.

После первого тайма был счет 2:0 в пользу «сливочных», ворота которых защищает украинец Андрей Лунин. В составе гостей с первых минут вышли 2 представителя Украины: Артем Довбик и Виктор Цыганков.

В 1-й половине встречи у Лунина не было работы. Но на старте второго тайма Андрею все-таки пришлось вступить в игру.

❗️ ВИДЕО. Первые действия Лунина. Как Андрей прервал передачу на Довбика

Лунин прервал прострел с правого фланга на Довбика, надежно отбив мяч.

На 55-й минуте счет 3:0.