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  4. Марта Костюк – Кэролайн Доулхайд. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 февраля 2024, 20:45 |
491
0

Марта Костюк – Кэролайн Доулхайд. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Дохе

10 февраля 2024, 20:45 |
491
0
Марта Костюк – Кэролайн Доулхайд. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

11 февраля украинская теннисистка Марта Костюк (№30 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

В первом раунде украинка сразится против Кэролайн Доулхайд из США (№43 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте Grandstand 1. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Анастасией Павлюченковой (№34 WTA) или Дарьей Касаткиной (№14 WTA).

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Источник Sport.ua
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